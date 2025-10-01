Lamine Yamal se diluye: de su magia inicial a desaparecer contra el PSG

El PSG asalta Barcelona otra vez. Gonçalo Ramos marcó el gol de la victoria del PSG en una noche en la que Lamine Yamal fue de más a menos.

Si el Barça quiere ganar esta Champions League necesitará al mejor Lamine Yamal. Y no dispuso de él contra el Paris Saint-Germain. Es cierto que arrancó eléctrico, pero según avanzaba el choque fue desapareciendo. Se diluyó. Y así era muy difícil. Los parisinos se llevaron la victoria con un gol a última hora de Gonçalo Ramos (1-2).

Muy superior el PSG físicamente. En los últimos fue una apisonadora. Presionó muy arriba, no cedió... y encontró premio. Primera derrota del Barça en la temporada.

Lamine empezó haciendo pillerías desde el inicio. Una ruleta, un pase con el exterior... muchos detalles. Dejó solo a Ferran Torres. Su gol lo evitó el central Zabarnyi, sacando la pelota bajo palos. Pero todo el peligro azulgrana llegaba por la banda del 10.

Un error en salida del PSG puso al Barça por delante. Vitinha, que no está acostumbrado a fallar, regaló la pelota a un Rashford que encontró a Ferran al espacio. No estaba en fuera de juego a pesar de las dudas del propio goleador.

Pero el PSG no es de esos que se rindan. Este equipo de Luis Enrique tiene mucha personalidad. Dan igual las numerosas bajas. Nuno Mendes se marchó en velocidad casi desde su campo y Mayulu, uno de los menos habituales, definió Szczesny. Era la igualada.

Creció el PSG. Con Vitinha. Con Achraf casi como delantero. También como defensor. Le sacó un gol cantado a Dani Olmo. En el otro área Kang-In Lee chutó al poste. Los dos tuvieron opciones de ponerse por delante.

El acoso en los últimos minutos fue total. El Barça no podía más. No salía de su campo. Ni con el tres contra tres que dejaba el PSG en defensa. La noche acabó con un gol de Gonçalo Ramos en el descuento. Los de Luis Enrique asaltaron Barcelona.