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En la curva 1

Max Verstappen saca la magia ante Lewis Hamilton: Ojo a su brutal adelantamiento en Hungría

El piloto de Red Bull realizó una magistral maniobra en la vuelta 16 de carrera para sobrepasar tanto al heptacampeón como al RB de Liam Lawson.

Verstappen adelanta a Hamilton Verstappen adelanta a HamiltonRedes

Max Verstappen completó un ejercicio de supervivencia en el GP de Hungría. El neerlandés partió desde el cuarto puesto y logró acabar en segundo lugar. Pese a quejarse de problemas con las marchas y la dirección del coche, volvió a dejar destellos de magia sobre la pista.

Durante el primer tercio de la carrera tuvo una intensa batalla contra Lewis Hamilton. El inglés se situaba en modo adelantamiento con el neerlandés, pero la gran dificultad de adelantamiento en Hungaroring impedía hacerlo.

Es en ese momento cuando desde el muro de Ferrari buscaron el 'undercut' a Red Bull, completándolo con éxito. Lo que no se esperó el heptacampeón es que 'Mad Max' tenía un as bajo la manga. Aprovechándose del RB de Liam Lawson, Verstappen adelantó al neozelandés y al británico seguidamente en la frenada de la primera curva.

Apurando más que nadie, completó la maniobra metiéndose por el interior y casi tocando con el piano. Tomó muchos riesgos el tetracampeón, pero era el sitio y lugar indicados para realizar ese doble adelantamiento.

A la postre, resultó capital ya que pudo mantener a raya al británico quien intentó pasarle en las vueltas siguientes sin éxito. La apuesta le salió de forma inmejorable. Podio de gran mérito para el de la escudería austriaca.

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