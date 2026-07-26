"Muy mala"
La desolación de Sainz tras otro finde desastroso de Williams: "Muy poco más que sacar del coche"
El de Williams hace balance de la primera mitad de año tildándolo de "muy decepcionante" sumado a otro día caótico por la sanción recibida por ignorar banderas azules
Carlos Sainz sufrió en Hungría un auténtico calvario. El Williams no tenía ritmo y acabó relegado a las últimas posiciones junto a Cadillac. El parón de verano debe servir como 'reset' para el cuadro británico.
El madrileño no pudo ocultar su decepción con el coche tras la carrera de Hungaroring, a la par que ha definido su primera mitad de 2026: "A nivel personal creo que hay muy poco más que sacar del coche".
"Mala, muy mala, decepcionante, creo que muy por debajo de las expectativas y de dónde queremos estar como equipo. Ahora depende de nosotros ver si somos capaces de hacer ese tipo de reacción y ver si podemos mejorar", ha comentado resignado el '55', tal y como recoge 'Marca'.
Además, el español fue sancionado con cinco segundos por ignorar banderas azules cuando Oscar Piastri le doblaba. Hecho que acabó en un toque entre ambos. Sainz se ha explicado: "No funcionaba el sistema y no sabíamos, porque el volante normalmente nos avisa y hoy nada y encima tampoco el equipo es que me haya avisado mucho".
"Estaba luchando con Fernando por posición, haciendo una batalla normal y corriente, y de repente había ahí un McLaren, que no sabía ni que existía. Una pena, porque nos ha costado 5 segundos, y cuando estábamos haciendo una buena carrera estaba yendo a un ritmo muy alto para el coche que teníamos hoy", ha declarado.
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