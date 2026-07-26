La rotunda sentencia de Fernando Alonso sobre las mejoras de Aston Martin: "Son evidentes"

El asturiano ha valorado tras la carrera de Hungaroring el impacto de las mejoras en el coche, declarándose intrigado por lo que va a venir en Países Bajos.

Aston Martin se va al parón con deberes por hacer, pero aliviados con el gran pack de mejoras. El coche ha dado un salto y en Hungría ha rodado mejor que Cadillac, Williams y Haas.

Un gran paso adelante que viene beneficiado por las características más favorables de Hungaroring con respecto a Spa. Fernando Alonso ha confirmado el trabajo hecho en el túnel de viento: "La correlación es buena y las mejoras de rendimiento son evidentes".

"Es pronto para este coche completamente nuevo, un concepto nuevo, así que quizá habrá más por venir en cosas como la puesta a punto, la optimización y demás", ha comentado el bicampeón en declaraciones recogidas por 'As'.

La próxima cita en el calendario es vital para Aston puesto que en suelo neerlandés llegará la actualización de motor que debe permitir dar un salto de potencia, la asignatura pendiente del equipo: "En Zandvoort también contaremos con la mejora del motor, será una prueba interesante para ver dónde estamos y por qué podemos luchar".

"Aún queda mucho camino por recorrer. Lo entendemos, somos conscientes de ello, pero esperamos que este sea el primer paso y que ambas fábricas estén ganando confianza en su trabajo. Así que probablemente eso será lo más importante en los próximos meses", ha apuntado sobre la relación entre las fábricas de Aston y Honda.

Sin rastro de las fatídicas vibraciones

A inicios del fin de semana, Alonso se quejaba insistentemente de sufrir vibraciones en el coche, un problema que imposibilitaba siquiera acabar las primeras carreras del año. El ovetense ha sido tajante: "Solucionaron completamente las oscilaciones para el sábado".

"Obviamente, cambiamos la unidad de potencia por una nueva el sábado por la mañana, así que quizás la unidad vieja fue la que falló al final de su vida útil. Pero sí, el sábado y el domingo fueron buenos", concluyó.

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