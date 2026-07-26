Conocido por la Policía y clasificado como "amenaza islamista": Abdul Ballout, el joven sospechoso del ataque en el Orgullo de Berlín

Varias personas homenajean a las víctimas del atropello en la marcha del Orgullo en Berlín

Los detalles Nacido en Berlín en 2005 y de madre libanesa, las autoridades teutonas le consideraban radicalizado, con una postura cada vez más extremista y capaz de actuar con violencia. Estuvo en prisión hasta mayo de 2026 por sospecha de preparar un ataque terrorista.

Abdul Ballout es el principal sospechoso del ataque en la marcha del Orgullo en Berlín, donde una furgoneta arrolló a 30 personas en el parque Tiergarten, causando una muerte. Ballout, de 21 años, nacido en Alemania de madre libanesa, sigue prófugo. Anteriormente condenado a prisión, su pena fue suspendida con libertad condicional. Considerado una "amenaza islamista", las autoridades lo detuvieron por sospecha de terrorismo. La policía alemana, que ha registrado su vivienda y la de su hermana, lo busca intensamente. Ballout, de 1,90 metros y pelo negro, podría estar armado, por lo que se insta a evitar contacto directo.

Abdul Ballout. Es el nombre de la persona más buscada en Alemania. El nombre del principal sospechoso del ataque en la marcha del Orgullo en Berlín. De ese atropello masivo en el Tiergarten, el parque más popular de la capital germana, en el que ha muerto una persona y otras 29 han resultado heridas tras ser arrolladas por una furgoneta blanca.

Una que los agentes creen que conducía Ballout. Que manejaba un joven de 21 años nacido en Alemania y de madre libanesa que sigue huido. Que sigue siendo un prófugo y al que buscan para atraparlo, interrogarlo y saber, en caso de que él fuese el responsable, qué motivó el ataque y si actuó solo o si no.

Nacido en Berlín en 2005, le condenaron a un año y diez meses de cárcel en una pena que, tal y como ha expuesto Alexander Dobrindt, ministro del Interior alemán, "se habría suspendido con libertad condicional".

Delgado, de 1,90 y pelo negro, varios medios alemanes apuntan a que vivía en un calle del barrio de Schöneberg, en el centro de la ciudad, a pocos minutos de la plaza de Potsdam y del lugar donde se produjo el atropello.

Ya durante la noche los agentes irrumpieron en su vivienda para realizar un registro, dejando el piso completamente precintado mientras también registraban la vivienda de su hermana en Neukölin.

Tal y como cuentan en Süddeutsche Zeitung, Ballout estaba clasificado como "amenaza islamista", por lo que las autoridades le consideraban radicalizado y capaz de actuar con violencia. Según dicen, le detuvieron en Berlín cuando regresaba de Líbano y estuvo en prisión hasta mayo de 2026 por sospecha de terrorismo. Según parece, y tal y como dice un agente de seguridad, el joven se había radicalizado en los últimos tiempos.

Delgado, de 1,90 y pelo negro, han advertido que puede estar armado y se ha instado a evitar todo contacto directo con él.

Tras él van cientos de agentes de la Policía alemana, que han registrado tanto el parque como las posibles rutas de escape que podría tener Ballout.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido