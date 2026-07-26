"Fue bastante malo": Piastri le echa la culpa a Hamilton por arruinarle la vuelta rápida en Hungría

Pese a que saldrá tercero en Hungría, gracias a la sanción impuesta al Ferrari, el australiano considera que la acción era bastante evitable por parte de Lewis.

Hay sensaciones agridulces en el box de McLaren antes de la carrera de Hungría. Norris consiguió la 'pole position' en la clasificación, mientras que Oscar Piastri se llevó la parte menos positiva de la sesión de sábado.

El australiano fue estorbado por Lewis Hamilton en su último intento de vuelta lanzada en la 'Q3'. Solo pudo ser quinto a 0.477 segundos de su compañero de equipo. A pesar de que este incidente se zanjó con una sanción de tres posiciones para el Ferrari, Oscar no olvida la acción.

"Fue bastante malo. Lo vi desde la recta de meta y fui siguiéndolo, esperando que se apartara. Estuve pendiente de él prácticamente hasta que casi le golpeo. Así que sí, fue una pena", ha criticado el de Melbourne en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

De todas formas, Oscar saldrá tercero por delante del heptacampeón. Bien es cierto que este se quedó a milésimas de conseguir el mejor tiempo. De haberlo logrado, Piastri habría salido detrás y, por ende, no se habría beneficiado de la sanción: "Ha sido un fin de semana complicado para mí. Perder los Libres 1 tuvo mucho más impacto del que esperaba..."

"Sentía que con cada vuelta de la clasificación iba encontrando el ritmo y necesitaba esa segunda vuelta en la Q3 más que en otros fines de semana. No poder hacerla fue muy frustrante", ha concluido el corredor papaya.

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