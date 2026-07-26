GP de Hungría
F1 2026 hoy en directo: Carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Hungría con Lando Norris, de McLaren, saliendo desde la pole. Fernando Alonso pone a prueba las mejoras del Aston Martin.
BIENVENIDOS A LA CARRERA DEL GP DE HUNGRÍA
¡Muy buenas tardes a todos! En poco más de una hora arrancará la carrera del GP de Hungría. Lando Norris comenzará desde la pole position tras arrebatársela a Lewis Hamilton en el último suspiro. El trazado de Hungaroring pondrá a prueba si las mejoras de Aston Martin impulsan a Fernando Alonso a acercarse a la zona media de la parrilla tras un inicio de temporada de pesadilla.