"Será uno de los protagonistas de MotoGP": El jefe de Ducati escoge al posible sucesor de Márquez

Un piloto español de Moto3 ha llamado la atención de Davide Tardozzi, que lo ve como uno de los nombres propios de la parrilla "a partir de 2029".

Davide Tardozzi ha realizado una llamativa predicción acerca de uno de los futuros talentos del Mundial de MotoGP. El 'team manager' de Ducati no ha dudado en deshacerse en elogios hacia la joven promesa española Máximo Quiles, asegurando incluso que el piloto murciano llegará a ser una de las grandes estrellas de la categoría reina a medio plazo.

"Máximo Quiles probablemente ganará el Mundial de Moto3 este año y, definitivamente, acabará llegando a MotoGP", explicaba el italiano en unas declaraciones recogidas por 'Misterhelmet', mostrándose plenamente convencido del talento del joven piloto en la categoría actual y de su inminente ascenso.

Tardozzi fue incluso un paso más allá al ponerle fecha exacta a la llegada del piloto español al 'paddock' de MotoGP. "A partir de 2029, será uno de los protagonistas de MotoGP", sentenció el jefe de Borgo Panigale, dejando claro que en la fábrica italiana ya siguen muy de cerca los pasos del joven talento de cara al futuro de la categoría reina.

Está por ver si Quiles termina convirtiéndose en uno de los nombres propios de la parrilla y si llega a subirse a una Ducati... ¿como sucesor de Marc Márquez y futuro compañero de Pedro Acosta?

Estas palabras provenientes de una de las figuras más influyentes y veteranas del 'paddock', vuelve a situar a Quiles en el centro de todas las miradas de las grandes fábricas. Con el aprobado de Ducati y la proyección demostrada en la categoría inferior, el piloto murciano reafirma su condición de referente de la nueva ola de talentos españoles, llamada a liderar la renovación generacional en la parrilla de MotoGP en los próximos años.

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