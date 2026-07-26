Entrevista en laSexta Xplica
Rufián descarta ser candidato para presidir el Gobierno español: "Yo me tengo que presentar en Cataluña con ERC"
El político cree que "tiene que ser otra persona" la que se presente como candidata para liderar el Ejecutivo nacional con una coalición de izquierdas.
Gabriel Rufián ha descartado en laSexta Xplica convertirse en candidato para ser presidente del Gobierno español con un una coalición de izquierdas. "Tiene que ser otra persona. Yo creo que me tengo que presentar en Cataluña con ERC liderando un frente del tipo que yo planteo", ha expresado, a lo que ha añadido que él quiere que "ERC tome las riendas de ese frente".
Para el portavoz de Esquerra en el Congreso, si lo consiguen hacer en Cataluña, y, según dijo, le "consta que se está hablando para conseguirlo", podrán "ser humildemente imitados en otros sitios". "Creo que hay voces que se tienen que aglutinar", ha defendido el político, quien ha asegurado que si en algún momento se va de la primera línea política, lo hará "con la conciencia muy tranquila".
"Los partidos no son iglesias y nosotros no somos sacerdotes. Yo no estoy aquí para leer un dogma, sino para intentar ser útil", ha expresado Rufián, quien considera que en su mano estaba "iniciar el debate sobre la izquierda, no determinar cómo se acaba". "Yo tengo mis valores, que son ser republicano, votaría 'sí' a un referéndum de autodeterminación, soy progresista, feminista y ecologista (...), pero para mí ser independentista es un estado transitorio. Yo quiero que Cataluña sea una república independiente si su gente lo quiere y quiero que eso sea posible, que se vote", ha subrayado.
Sin embargo, el político ha reconocido que no piensa igual que hace 10 años. "A mí lo que me choca es que choque que los políticos evolucionen y se adapten a la realidad. La hemeroteca está para mejorar y reflexionar", ha defendido, tras lo que ha manifestado que a él no le duele decir que piensa "diferente en muchas cosas".
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido