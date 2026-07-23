Trump impone nuevos aranceles de hasta el 12,5% a 60 países, entre ellos España y la UE

Los detalles Los nuevos aranceles vienen a reemplazar al arancel global temporal del 10% impuesto por su administración durante 150 días, que expira esta medianoche.

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha impuesto aranceles del 10% al 12,5% a 60 países, incluyendo España, la Unión Europea, Reino Unido, China, India y México, por no controlar las importaciones derivadas del trabajo forzoso. Esta medida sustituye un arancel temporal del 10% y busca establecer un arancel casi mundial, tras la anulación de aranceles anteriores por parte de la Corte Suprema. Según Jamieson Greer, representante comercial de EE.UU., esta acción pretende corregir violaciones de Derechos Humanos y mejorar el bienestar laboral global. Los países con leyes adecuadas enfrentarán un arancel del 10%, mientras que los demás, del 12,5%.

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, ha anunciado la imposición de aranceles de entre el 10% y el 12,5% a 60 países, entre los que se encuentran España y el resto de países de la Unión Europea, además de Reino Unido, China, India, Japón, Corea del Sur o México, por no haber tomado —según han alegado— suficientes medidas para controlar las importaciones producidas mediante trabajo forzoso. Si bien, vienen a reemplazar al arancel global temporal del 10% impuesto por su administración durante 150 días, que expira esta medianoche.

Esta medida representa el esfuerzo más reciente de la Casa Blanca por retomar la visión de campaña del presidente Trump de establecer un arancel de alcance casi mundial, después de que en febrero la Corte Suprema de EEUU anulara los aranceles "recíprocos" de entre el 10% y el 50% que él había impuesto el año anterior —al amparo de una ley de emergencias nacionales— para intentar reducir el déficit comercial estadounidense.

"El presidente Trump admite que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas globales de suministro. Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de mano de obra forzada durante casi un siglo, y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo", ha explicado el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

En este sentido, ha explicado que la medida "corregirá lo que constituye una violación de los Derechos Humanos y una práctica comercial de distorsión, para mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo". "Me alientan los socios comerciales que han actuado con rapidez para adoptar prohibiciones de importación de productos elaborados con trabajo forzoso y espero que garanticen su cumplimiento efectivo", ha agregado.

En concreto, los productos procedentes de países que hayan aprobado leyes adecuadas contra el trabajo forzoso estarán sujetos a la tasa más baja del 10%, mientras que aquellos con prohibiciones insuficientes estarán sujetos a la tasa más alta, el 12,5%.

En la lista del 10% de aranceles se encuentran países como Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.

Asimismo, aplicará el 10 o el 12,5% para "ciertos productos" de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea y Suiza, mientras que impondrá el 12,5% para el resto de las economías "investigadas".

Esto se produce después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el pasado mes de febrero sus aranceles recíprocos globales en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una decisión tras la que Trump invocó otra ley para anunciar un nuevo arancel del 10% sobre la mayoría de las importaciones a Estados Unidos, que posteriormente anunció que elevaría al 15%.

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