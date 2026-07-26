Serio aviso de un piloto de F1 sobre Alonso y Aston Martin: "Pronto van a ser muy competitivos"

'Checo' Pérez ha comentado la primera puesta en escena del esperado nuevo AMR26, cargado de mejoras y que ya ha visto sus primeros progresos sobre la pista.

Aston Martin era la escudería que más expectativas aguardaba de cara al Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, después de introducir hasta 16 mejoras en los monoplazas de Fernando Alonso y Lance Stroll. Se trata del primer gran paquete de cambios para el equipo de Silverstone que por primera vez esta temporada vio a uno de sus pilotos, Fernando, rodar en la Q2 de Hungaroring.

Unos avances que se han podido traducir en resultados gracias a las mejoras en el chásis de Adrian Newey, a pesar de la aún falta de potencia en el motor Honda. En la clasificación del sábado, los Cadillac fueron los más lentos, superado por Aston Martin, 'Checo' Pérez analizó el progreso de sus rivales: "¿Sorpresa? No, yo creo que era de esperar que sucediera esto cuando pusieran todo junto".

"Creo que es la primera mejora que traen y pronto van a estar muy competitivos, entonces va a ser interesante ver qué es lo que podemos hacer", añadió el mexicano, después de que Newey confirmara la llegada de más mejoras pronto en Países Bajos y luego en Monza o Bakú. De esta manera tratarán de consolidarse en la zona media de la clasificación y estar en la zona de los puntos.

Pero no solo en Cadillac han alabado el progreso de Aston Martin, sino que el otro equipo de los últimos puestos de la tabla, Williams, también ha reconocido el trabajo del equipo de Lawrence Stroll. "Tenemos que simplemente hacer lo que ha hecho Aston Martin", aseguraba Carlos Sainz. Esta ha sido tan solo la primera prueba del nuevo AMR26, aún queda mucho por ver y el domingo, será el escenario para que Alonso dispute su primera carrera larga del año con este nuevo coche algo más competitivo.

En la carrera, Stroll y Alonso han terminado siendo decimotercero y decimocuarto en lo que no ha sido el mejor resultado de la temporada (Fernando fue décimo en Mónaco) pero sí el mejor fin de semana en cuanto sensaciones. Si equipo y pilotos son capaces de mantener la dinámica positiva podrían verse en una situación mucho más favorable en la parrilla dentro de unas semanas.

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