Las imágenes de los satélites de la NASA captan la devastación de los incendios que asolan España

Los detalles El Sistema de Datos e Información del Sistema de Observación de la Tierra (EOSDIS) de la NASA sigue en tiempo real los diferentes incendios que golpean España, como los de Ávila, Madrid, Toledo o Castellón.

El Sistema de Datos e Información del Sistema de Observación de la Tierra (EOSDIS) de la NASA monitorea en tiempo real los incendios en España, destacando las zonas de Ávila, Madrid y Castellón como las más afectadas. En Ávila y Madrid, los incendios han provocado la evacuación y confinamiento de 100.000 personas y la destrucción de miles de hectáreas. En total, 39 municipios han sido evacuados: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo. En Castellón, el incendio en La Vall d'Uixò ha obligado a desalojar a cerca de mil personas, con un incendio que abarca más de 21 kilómetros. Las autoridades insisten en seguir las indicaciones oficiales para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El Sistema de Datos e Información del Sistema de Observación de la Tierra (EOSDIS) de la NASA sigue en tiempo real los diferentes incendios que golpean España, dejando espectaculares imágenes en las que cada foco es mostrado con un punto rojo. Por ello, en la vista general del mapa del país, las zonas de Ávila, Madrid y Castellón son las más llamativas, lugares que están resultando gravemente afectados por la voracidad de las llamas.

Los fuegos que se originaron en territorio avilés y madrileño ya han causado unos 100.000 evacuados y confinados, además de miles de hectáreas totalmente calcinadas y una situación de terror entre la ciudadanía. Otro de los territorios afectados por este fenómeno es Toledo.

El número de municipios evacuados por los incendios declarados en la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid y que se han extendido a Toledo se eleva a 39: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, además siete localidades están confinadas en la provincia de Ávila y en Madrid.

Las imágenes de los satélites de la NASA captan la devastación de los incendios que asolan España.

Han aumentado sobre todo los municipios evacuados en Ávila respecto a la situación de este sábado y son: Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, Urbanización La Atalaya de El Tiemblo, Pedro Bernardo, Higuera de las Dueñas, Gavilanes, Mijares y Fresnedilla.

Además, permanecen confinadas las personas que se encuentran en Navaluenga, El Tiemblo y Cebreros. En la comunidad de Madrid el número permanece estable respecto al día anterior y están evacuados los municipios de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, Pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos.

Imágenes satelitales de los puntos afectados por los incendios en Madrid y Ávila.

El confinamiento afecta a las personas que se encuentran en San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa. En Toledo, que se ha unido a la emergencia nacional por incendios a Madrid y Ávila, han sido evacuados 11 municipios: La Iglesuela del Tiétar, Sartajada, Almendral de la Cañada, Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez y Pelahustán.

Llamas en Castellón

Asimismo, la zona de la Vall d'Uixò, en Castellón, se sumaba a la lista de lugares asolados por el fuego. Las autoridades han desalojado en las últimas horas a cerca de un millar de vecinos del barrio Texas de La Vall d'Uixò de modo preventivo ante la evolución del fuego declarado en este municipio, con el que se eleva ya a más 16.000 el número oficial de personas evacuadas.

La zona de la Vall d'Uixò, en Castellón, se suma a la lista de lugares asolados por el fuego.

Según ha informado la alcaldesa de La Vall, Tania Baños, en varios vídeos en X, ante un "incendio totalmente descontrolado", desde el Puesto de Mando Avanzado se ha determinado continuar desalojando a vecinos de esta localidad, en este último caso a los de la Colonia de San Antonio, más comúnmente denominado como 'Texas'.

Del mismo modo, Baños ha indicado que se trasladará a todos los desalojados a "zonas en las que puedan permanecer con total seguridad". La alcaldesa ha insistido en que los ciudadanos "hagan caso, por favor", a las indicaciones que se transmitan desde los canales oficiales y a la emergencia, por un incendio con un perimetraje de más de 21 kilómetros y que permanece aún "fuera de control".

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