Ferrari reconoce su error en la sanción a Hamilton: "Se lo dijimos tarde"

El británico saldrá quinto en Hungaroring tras un caótico final de Q3 donde un error de comunicación con el 'box' de Maranello le llevó a obstaculizar a Piastri y quedar sancionado.

Ha sido una jornada de clasificación algo accidentada para Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría. El británico finalizó satisfecho creyendo que la 'pole' era suya, incluso llegó a aparcar en la primera posición del 'parc fermé', antes de enterarse que Lando Norris le acababa de arrebatar esa primera posición. Sin embargo, las cosas empeorarían aún más para el británico minutos después de la prueba.

Una vez concluida la Q3, la FIA comunicó una sanción de tres posiciones al 44 de Ferrari, que saldrá finalmente desde la quinta plaza. El motivo fue obstaculizar al McLaren de Oscar Piastri al final de la prueba, así lo explicaba Fred Vasseur, jefe de la escudería italiana: "Se lo dijimos (que Piastri se acercaba), pero demasiado tarde, Si hay un error, es nuestro".

Un error de comunicación que habría surgido tras un "despiste" de Lewis "con la bandera amarilla", declarada tras un trompo de Max Verstappen en la última curva. Hamilton cruzó la línea de meta e inmediatamente fue avisado por su ingeniero de carrera Carlo Santi, pero fue demasiado tarde: "Literalmente me avisaron cuando ya estaba justo detrás de mí, en el vértice de la curva, así que no tenía ni idea de que venía".

La suerte no estuvo de lado del heptacampeón mundial, que tampoco vio al piloto australiano por los retrovisores y no cambió el trazado de su pilotaje: "Pensaba que todo el mundo había salido detrás de mí. Yo fui el primero en salir, así que creía que todos ya habían terminado su vuelta... Es una locura, porque hasta entonces todo había sido limpio y, por supuesto, no fue intencionado". Piastri abortó la vuelta, lo que ha obligado a la FIA a sancionar, así lo explicaron los comisarios.

"El piloto del coche 44 explicó que acababa de completar una vuelta rápida y que no recibió el mensaje por radio de su equipo avisándole de la llegada del coche 81 hasta que este ya estaba muy cerca. También declaró que, debido a la posición de su coche en la pista, el coche 81 no era visible a través de sus retrovisores", aseguraba el comunicado de sanción.

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