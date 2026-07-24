El euro cambia de cara: el BCE lanza una encuesta para elegir el diseño de los nuevos billetes

Los detalles La institución monetaria de la UE da de plazo hasta el próximo 21 de septiembre para que los ciudadanos elijan cómo serán los billetes a partir de 2027.

En 2027, los billetes de euro cambiarán de imagen, y el Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado una encuesta para que los ciudadanos elijan entre diez propuestas de diseño preseleccionadas. La votación estará abierta hasta el 21 de septiembre de 2026. Christine Lagarde, presidenta del BCE, destaca que los billetes son más que un medio de pago, simbolizan la identidad europea, combinando belleza y significado. Además del aspecto cultural, el rediseño busca mejorar la seguridad del efectivo. Los diseños propuestos reflejan temas como el patrimonio cultural, la diversidad y la naturaleza europea, integrando elementos visuales que simbolizan la unidad y la identidad compartida.

Los billetes de Euro cambiarán su imagen en 2027 y el Banco Central Europeo (BCE) quiere que sean los usuarios quienes decidan cómo lucirán. La institución monetaria ha puesto en marcha este jueves una encuesta en internet para medir la opinión de los ciudadanos sobre las diez propuestas que ha preseleccionado en un concurso de diseño en el que participaron 1.200 diseñadores gráficos. El plazo de votación concluirá el 21 de septiembre de 2026.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha asegurado que "los billetes en euros son más que un medio de pago; son una de las expresiones más tangibles de Europa. Sus diseños, que combinan belleza y significado, reforzarán nuestra identidad compartida".

En consecuencia, ha argumentado que el argumento de la institución para elegir estas temáticas ha sido "la riqueza del patrimonio cultural de Europa y el dinamismo de sus sectores culturales y creativos refuerzan la identidad común europea, forjando un sentimiento de pertenencia. La cultura promueve los valores comunes, la inclusión y el diálogo en Europa y en el resto del mundo. Une a las personas".

Pero tras este cambio de imagen no solo hay una cuestión estética o cultura. El BCE alega que también es necesario en materia de seguridad. "El rediseño de los billetes en euros forma parte del esfuerzo a largo plazo del Eurosistema para que el efectivo siga siendo un medio de pago seguro, eficiente y cercano a los ciudadanos, que preservará su acceso al dinero público y su libertad para elegir cómo pagar", ha expuesto Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

Estos son los diez diseños propuestos por el BCE para convertirse en los nuevos billetes de Euro:

Diseño A: Studio Joost Grootens

Plantea una reflexión sobre cómo nace la cultura a partir de la observación y la comunicación. Los retratos se centran en ojos y bocas como símbolos de percepción y expresión, mientras que el reverso muestra espacios culturales contemporáneos donde personas de distintas edades y orígenes interactúan, reforzando la idea de la cultura como un proceso colectivo y vivo.

Opción A para los nuevos billetes de Euro

Diseño B: PunktFormStrich

Basado en la temática «Ríos y aves», relaciona cada especie de ave con su hábitat natural. Incorpora elementos gráficos como barras que representan el canto de las aves y escalas que indican su velocidad de vuelo, combinando información científica con diseño. En el reverso, los edificios de la UE y el mapa de Europa conectan naturaleza e identidad europea.

Opción B para los nuevos billetes de Euro

Diseño C: Neue Gestaltung GmbH

Presenta Europa como un espacio cultural compartido. Cada billete utiliza un color dominante y una figura histórica fácilmente reconocible, mientras que el reverso integra un mapa de Europa, constelaciones y escenas de la vida cultural contemporánea —bibliotecas, escuelas, museos o plazas— en las que cualquier ciudadano pueda sentirse representado.

Opción C para los nuevos billetes de Euro

Diseño D: Rudy Guedj y François Girard-Meunier

Narra el recorrido de un río desde su nacimiento hasta el mar mediante seis aves representadas sobre paisajes abstractos. La luz acompaña ese recorrido como símbolo de evolución, mientras que el reverso utiliza manos y una malla textil en transformación para representar la cooperación y el trabajo conjunto de las instituciones europeas.

Opción D para los nuevos billetes de Euro

Diseño E: Myrsini Vardopoulou

Centra la atención en el legado universal de las figuras representadas más que en su identidad personal. Los círculos y símbolos crean un lenguaje visual sencillo pero cargado de significado, invitando al espectador a descubrir referencias culturales y científicas que reflejan unos valores europeos compartidos y en constante evolución.

Opción E para los nuevos billetes de Euro

Diseño F: Jan Robert Dünnweller

Se inspira en el lema de la Unión Europea, «Unidos en la diversidad». Los retratos de personajes históricos se integran en un collage de formas, colores y texturas que simboliza la diversidad cultural europea y cómo sus distintas identidades forman una realidad común.

Opción F para los nuevos billetes de Euro

Diseño G: Rubio & del Amo y Cruz más Cruz

Construye un diálogo visual entre las grandes figuras de la cultura europea y los ciudadanos actuales mediante una mirada situada en el centro del billete. La propuesta utiliza patrones lineales y una estructura muy ordenada que, al girar el billete, revela cuatro bloques inspirados en las letras «E», «U», «R» y «O».

Opción G para los nuevos billetes de Euro

Diseño H: Atelier Goppel-Toperngpong

Utiliza el agua como metáfora de la Unión Europea. Los ríos y las aves representan la vida, la continuidad y la resiliencia, mientras que las distintas cualidades del agua —como la constancia o el equilibrio— simbolizan el papel de las instituciones europeas y la fuerza que adquieren millones de personas cuando actúan unidas.

Opción H para los nuevos billetes de Euro

Diseño I: Isabelle Daëron

Hace del movimiento el elemento central de la composición. El vuelo de las aves y el curso de los ríos simbolizan tanto el dinamismo de la Unión Europea como las conexiones entre sus territorios y ciudadanos. La combinación de trazos manuales y gráficos vectoriales representa la cohesión alcanzada a través de la diversidad.

Opción I para los nuevos billetes de Euro

Diseño J: Ville Tietäväinen

Convierte toda la serie de billetes en un relato visual del recorrido de los ríos europeos, desde los manantiales de montaña hasta el mar. Cada denominación muestra un tramo distinto del río junto a un ave propia de ese entorno, mientras que los hologramas y las instituciones europeas integradas en el diseño refuerzan la continuidad narrativa de toda la colección.

Opción J para los nuevos billetes de Euro

Dónde votar

El BCE ha habilitado una encuesta en la que todos los ciudadanos pueden expresar su opinión sobre cada una de las diez colecciones. Puedes votar aquí.

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