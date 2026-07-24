Incendios en España, en directo | Más de 10.000 evacuados en Madrid en plena emergencia nacional por los incendios

Así empezó el incendio de San Martín de Valdeiglesias: de un coche al monte Por la tarde, un incendio más se sumaba en la Comunidad de Madrid: de un coche en San Martín de Valdeiglesias comenzaron a salir llamas, que convirtieron el humo blanco en una combustión sin límites. Es la voracidad que tiene el fuego: el pasar de algo no tan significativo a un incendio peligroso. Uno de los equipos de laSexta ha grabado cómo se ha propagado. No solo se ha quedado en el coche, también ha arrasado la vegetación que le rodea. Un coche, origen del fuego en San Martín de Valdeiglesias (Madrid): laSexta capta cómo se desata y propaga el incendio laSexta.com Compartir en X

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🔥 Las condiciones meteorológicas no ayudan: los tres incendios simultáneos que afectan a Madrid, complicados Los tres incendios forestales que permanecen activos de manera simultánea y que afectan a la Comunidad de Madrid siguen sin estar perimetrados ni controlados, pese a que los trabajos nocturnos han sido efectivos. Las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores a lo largo de hoy, según la última información facilitada por las autoridades regionales a primera hora de la mañana. El número de evacuados sigue estando por encima de los 10.000, en municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. El SUMMA112 ha estado toda la noche atendiendo en sus dispositivos preventivos, especialmente a enfermos crónicos. Llevan trabajando sobre el terreno más de 270 profesionales entre Bomberos, agentes forestales y UME. Ángela Vera Compartir en X

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Una residencia de ancianos de El Tiemblo (Ávila), evacuada preventivamente por los incendios La Guardia Civil ha informado de la evacuación preventiva de una residencia de ancianos de El Tiemblo (Ávila), a causa de los incendios forestales que se encuentran activos en las proximidades. Los fuegos activos en Ávila y Madrid han obligado a evacuar a miles de personas, razón por la cual el Gobierno ha declarado la emergencia nacional en estas dos zonas por incendios. Compartir en X

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Los incendios que afectan a Madrid obligan a evacuar a unas 10.000 personas Más de 10.000 personas han sido evacuadas de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno por los tres incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid. Según ha informado el Gobierno autonómico, se mantienen activos los incendios de Villa del Prado, San Martín y Almorox (Toledo), que cuentan con un "potencial de avance sin capacidad de extinción". A estos tres incendios se ha sumado el incendio de Burgohondo (Ávila), cuya previsión es que en las próximas horas y dadas las condiciones meteorológicas, vaya a impactar en la Comunidad de Madrid. Compartir en X

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