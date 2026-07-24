El juez del caso Zapatero cita a declarar como imputados al presidente y al CEO de Plus Ultra el 7 y 8 de septiembre

El contexto Julio Martínez Solá y Roberto Roselli Mielle tendrán que responder sobre la declaración de Julito en la que afirmó que el presidente de la aerolínea conocía las gestiones de Zapatero para conseguir el rescate.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, tal y como expone en una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, ha llamado a declarar como imputados en el caso Plus Ultra al presidente y al CEO de la aerolínea, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli Mielle, para el 7 y el 8 de septiembre, respectivamente, a las 09:00 de la mañana.

Así lo ha expuesto el magistrado en el texto al que ha tenido acceso laSexta: "Dada cuenta con el estado de las actuaciones, se acuerda recibir declaración a los investigados Julio Martínez Sola el próximo día 7 de septiembre a las 09:00 de la mañana y a Roberto Roselli Miele, el 8 de septiembre a las 09:00".

El juez Calama, en ese sentido, ha confirmado en dicha providencia que ambas declaraciones se celebrarán en la "sala polivalente sita" en la sexta planta de la Audiencia Nacional.

"Los representantes procesales de los investigados referidos se encargarán de su comparecencia en los días y horas indicados", ha concluido en el escrito, en el que recuerda que se puede interponer "recurso de reforma en el plazo de tres días contra la presente resolución".

Ambos, en su declaración en la Audiencia Nacional, tendrán que responder sobre la declaración de Julio Martínez, Julito, en la que afirmó que el presidente conocía las gestiones de Zapatero para lograr el rescate y sobre esa supuesta conversación en la que hablaron del pago de una comisión ligada al éxito de la operación.

Sobre el CEO, Julito indicó que también participó en reuniones y contactos relacionados con la tramitación del rescate.

Tanto el presidente como el CEO de la aerolínea ya han reconocido que pagaron una comisión equivalente al 1% del rescate, unos 530.000 euros, a sociedades vinculadas con Julio Martínez.

La citación por parte del juez Calama se produce el mismo día en que se ha rechazado el incidente de nulidad de actuaciones del caso Plus Ultra presentado por la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, al haberlo hecho fuera de plazo de 20 días que prevé la ley.

Fue el 25 de junio cuando presentaron tal escrito, en el que se solicitaba que se declarara la vulneración de varios derechos fundamentales y solicitaba la exclusión del procedimiento de 12 resoluciones, entre las que estaba las de entrada y registro en la oficina de Zapatero que conllevó a la apertura de pieza separada para investigar el origen de las joyas incautadas en su despacho.

Por su parte, Zapatero, en una entrevista en TVE, ha negado haber hablado "con nadie de la SEPI, del Gobierno o con alguna autoridad pública" sobre el rescate a la aerolínea en 2021.