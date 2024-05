El nuevo reglamento de la Fórmula 1 a partir de 2026 trae muchas incógnitas. La más importante el rendimiento de los motores. Red Bull sufrirá un importante cambio: dejará de trabajar con Honda y empezará a hacerlo con Ford.

Y parten con desventaja. Lo ha reconocido Mark Rushbrook, director de la marca. Al compararse con Ferrari, se ve claramente por detrás: "Es absolutamente cierto que en Ferrari tienen el conocimiento, toda la gente y toda esa experiencia en un sistema que ya funciona. Así que sí, puede que tengan una ventaja".

Pero pone en valor el trabajo de Ford: "Pero yo diría que una de las cosas en las que tenemos una ventaja es que el equipo que está trabajando en la unidad de potencia para nosotros, para 2026, sólo está trabajando en la unidad de potencia para 2026. No están trabajando en las unidades de potencia de hoy".

Max Verstappen tiene motivos para preocuparse. El Red Bull podría no ser el coche más rápido dentro de dos temporada: "Lo que voy a decir es que nos fijamos nuestros propios objetivos para el desarrollo de esta unidad de potencia sobre la base de la experiencia y lo que sentimos que se necesita para tener éxito en 2026...".

"El motor de combustión interna y el turbo no estaban en la lista inicial, pero tenemos muchos conocimientos sobre modelización y pruebas que pueden ser de ayuda. Pero nuestro principal objetivo es la electrificación, que es una gran oportunidad", sentencia el jefe de Ford.

Y aunque Max tiene contrato hasta 2028, no se descarta que adelante su salida de Red Bull. Sobre todo si el coche no es tan competitivo y se queda atrás en parrilla. Algo que un gran campeón de la Fórmula 1 no se puede permitir.