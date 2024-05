Adrian Newey ha anunciado que se marcha de Red Bull y el equipo ya ha tomado medidas. No participó en las reuniones informativas del Gran Premio de Miami y desde ahora no tiene ningún tipo de acceso a los datos del coche ni al desarrollo del mismo.

Lo ha dicho Christian Horner, jefe de Red Bull, en declaraciones que recoge 'SoyMotor'. Newey trabaja ahora en el RB17 y sí estará presente en algunos fines de semana de esta temporada de la Fórmula 1.

Así lo explica Horner: "Newey no asistió a ninguna reunión informativa durante el fin de semana, aparte de la de estrategia de carrera. No tiene acceso a ningún dato, no está dibujando ningún componente. Ahora está muy centrado en el RB17, hasta el final de su contrato. Participará en algunas carreras de aquí a final de año, principalmente donde tengamos a nuestros clientes del RB17".

Destaca la evolución del trabajo en la fábrica: "Creo que, obviamente, hemos tenido una estructura que ha evolucionado alrededor de Adrian a lo largo de los años y ha sido capaz de adaptarse a su forma de trabajar. Es el único diseñador de la F1 que sigue trabajando en una mesa de dibujo. Pero, por supuesto, a medida que los reglamentos se han vuelto más estrictos y el papel de Adrian ha evolucionado y se ha desarrollado dentro del equipo en los últimos años, otros han tenido que dar un paso adelante".

"Hemos tenido que cambiar y hacer evolucionar nuestra forma de trabajar, como ocurre en cualquier organización. Y tiene que seguir evolucionando y adaptándose. Y eso es lo que hemos hecho", detalla el jefe de Max Verstappen y Sergio Pérez.

Casi veinte años después de su llegada, Newey se marcha y Red Bull ya ha tomado medidas para ocultarle cualquier componente del coche. "A los 65 años no se le puede culpar...", sentencia Horner, que apuesta por un tiempo de descanso del gran ingeniero de la F1.