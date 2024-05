En el año 2026, con la unión entre Honda y Aston Martin en la Fórmula 1 podrían llegar importantes cambios en el equipo. Uno de ellos la alineación de pilotos. Fernando Alonso ha renovado y la marca japonesa querría sustituir a Lance Stroll por Yuki Tsunoda. El jefe de la marca, Koji Watanabe, no se ha cortado al hablar de ello.

En palabras a 'Motorsport' ha dejado claro que no saben qué ocurrirá con Stroll: "Alonso ha sido renovado, pero todavía no he oído que Stroll lo haya sido. No creo que haya cero posibilidades de que eso ocurra, así que creo que hay una posibilidad de que pase en este momento".

"Todavía no sabemos cómo será la alineación de Aston Martin...", apunta el jefe de Honda.

Y lanza un mensaje de apoyo a Yuki Tsunoda, con quien ya no trabajarán en 2026 en Red Bull: "Creo que es una historia muy bonita que Tsunoda desempeñe primero un papel activo en RB y luego sea ascendido a Red Bull".

"Tsunoda se ha graduado en la escuela Honda Racing, por eso desde el punto de vista de HRC es nuestro sueño que los estudiantes puedan convertirse en pilotos de primera. Por eso, es realmente importante que Yuki se convierta en un piloto de élite en la Fórmula 1", apunta el jefe de la marca nipona.

"Aunque sea después de que nos hayamos ido, nos gustaría seguir de cerca su ascenso a los equipos punteros", sentencia Watanabe, que deja claro con ese "apoyo" a Yuki que les gustaría contar con él en Aston Martin a partir de 2026.