Lewis Hamilton ha revolucionado el mercado de fichajes del 'Gran Circo'. Su fichaje por Ferrari acaba con la mística de mantenerse con una misma marca toda una carrera deportiva. Y es que Lewis ha estado ligado a Mercedes desde que comenzó en F1. Primero con McLaren-Mercedes para después pasar a Mercedes, donde consiguió sus mayores éxitos.

Un caso parecido es el de Max Verstappen. El de Red Bull ha completado casi todo su recorrido deportivo con la marca, desde categorías inferiores hasta Toro Rosso, para finalmente pilotar en Red Bull. Parece complicado imaginar al neerlandés fuera de la marca austriaca, aunque el tricampeón del mundo prefiere no cerrarse puertas.

El principal estandarte de Red Bull tiene contrato con la marca de bebidas energéticas hasta 2028. En uno de sus mejores momentos deportivos, Verstappen ha confirmado en varias ocasiones que podría dejar la categoría antes de lo esperado, quizás con destino al Mundial de Resistencia, una competición muy valorada por Max.

Sin embargo, todo piloto tiene un sueño desde que consigue llegar a la Fórmula 1. Competir en Ferrari convierte a los pilotos en leyendas, por lo que podría ser una futura salida para Verstappen. Sin embargo, por el momento, Max no tiene muchas intenciones de abandonar Red Bull: "No quiero parecer irrespetuoso o lo que sea. Tengo mucho respeto por la marca Ferrari, pero estoy muy contento donde estoy en este momento".

A pesar de ello, Max Verstappen se aferra al 'nunca digas nunca' de cara al futuro: "Me siento cómodo en el entorno en el que estoy, así que para mí no es algo que esté buscando cambiar. Pero también en mi vida, sé por lo que he experimentado hasta ahora, que nunca digo nunca con las cosas. Pero por ahora ni siquiera lo tengo en la cabeza".

"E insisto, no es sólo la Fórmula 1. También quiero hacer más cosas que la Fórmula 1", concluyó el neerlandés en unas declaraciones a 'Motorsport.com'.