Si Helmut Marko es conocido por algo, es precisamente porque cuando habla, no tiene pelos en la lengua. El asesor de Red Bull, no se limita a comentar únicamente asuntos de su equipo y se ha pronunciado sobre el sonado fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari.

Hamilton es uno de los temas favoritos de Marko y con el reciente fichaje del inglés por Ferrari, no ha podido evitar compartir su opinión.

El austriaco ha aprovechado para darle un 'palo' a Mercedes, uno de sus principales rivales en los últimos años: "Es lo mejor que le podía haber pasado a la F1 en este momento. Hay dos razones para ello: la fascinación que siente Lewis por Ferrari y que Hamilton ya no confía en Mercedes".

Marko también ha hablado de cómo podría afectarle a Leclerc el fichaje de Lewis y ha sido franco: "Lewis se impondrá a Charles políticamente como la superestrella mundial de Ferrari". Eso si, Marko confía en que el monegasco seguirá siendo muy fuerte en las clasificaciones.

El asesor ha dejado claro que ve muy difícil que el inglés vuelva a proclamarse campeón del mundo para así poder superar a Michael Schumacher, con el que comparte el honor de ser heptacampeón y ha aprovechado también para dar otro 'palo', ahora a Lewis Hamilton.

"Hay dos cosas que Hamilton no puede asumir de buen grado: la primera es que ya no es el que gana los Mundiales de F1 y no será nada fácil que vuelva a proclamarse campeón. Y dejando a un lado el aspecto deportivo, Hamilton no está nada contento con haber dejado de ser el piloto con el mejor salario de la parrilla, dado que ahora el que más cobra es Verstappen", ha concluido Marko.

Para 2025 todavía queda una temporada entera, en la que aún, Hamilton competirá en Mercedes. Quedará ver si Mercedes ha dado en la tecla con el monoplaza de 2024, que en caso de que así fuera, Hamilton podría coronarse como octocampeón en su último año con la escudería alemana.