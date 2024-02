Uno de los grandes atractivos de la presentación del Ferrari SF-24 era ver cómo estaba Carlos Sainz después de que la 'Scuderia' anunciase la semana pasada que Lewis Hamilton se mudará a Maranello en 2025.

El madrileño, único piloto capaz de ganar a Red Bull en 2023, se mostró optimista de cara al futuro: "Espero que no sea mi última oportunidad de luchar por un título y menos viendo todas las opciones abiertas que hay para 2025. Me aseguraré de buscar las más interesantes en ese sentido. Es un año importante para mí, sigo vistiendo de rojo y con el objetivo de ser campeón del mundo con Ferrari y aún tengo una oportunidad más".

"Si no lo consigo este año, habrá otras oportunidades en el futuro, me siento preparado para todo lo que venga y me he preparado mejor que nunca para esta temporada. No sé aún cuál será mi próximo equipo, tengo algo de tiempo para decidir ahora cuándo puede ocurrir. Como he dicho antes, hay muchas opciones ahí afuera y es momento de tomar una decisión importante en los próximos meses", señaló.

"Dije que quería tener mi futuro asegurado antes de la primera carrera, pero como habéis visto, las cosas han cambiado. Creo que va a ser un proceso más largo y quiero asegurarme de que estoy en el lugar correcto en el momento correcto, elegir bien mi próximo destino, me tomaré mi tiempo, escuchar y mirar todas las opciones", añadió.

Además, Sainz explicó cómo y cuándo Vasseur le comunicó la noticia: "Creo que, como para todo el mundo, fue un poco sorpresa. Creo que todo el mundo se sorprendió con lo que pasó. Por mi parte, obviamente lo supe un poco antes y tuve algunas semanas para prepararme, para digerirlo y centrarme en la temporada 2024. El hecho de que fue una sorpresa para todo el mundo de la Fórmula 1 no es una novedad".