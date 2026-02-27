Álex Márquez destapa las "mentiras" de MotoGP: "Al 60% está cerrado"

Refiriéndose al mercado de fichajes de cara a 2027, el hermano de Marc afirma que más de la mitad de la parrilla ya conoce su futuro.

"Había un poquito más de nerviosismo..."

Con la temporada de MotoGP arrancando este fin de semana en Tailandia, uno de los temas más repetidos durante las comparecencias de los pilotos con la prensa ha sido el mercado de fichajes del próximo año.

Más allá de la renovación de Marco Bezzecchi con Aprilia no ha habido más movimientos oficiales, pero los rumores corren como la pólvora día sí y día.

Y sobre ello se refirió en 'DAZN' Álex Márquez, quien ya podría tener cerrada su incorporación a KTM en 2027.

El pequeño de los hermanos afirma que "había un poquito más de nerviosismo al principio, pero el mercado no está abierto".

"Este año no, aunque digan que sí, los pilotos que lo dicen mienten, al 60% está cerrado", añadió el piloto de Gresini.

Todo apunta a que Marc Márquez renovará con Ducati con Pedro Acosta como compañero, que a su vez liberará un hueco en KTM para Álex.

Bagnaia podría recalar en Aprilia como sustituto de un Jorge Martín que parece tenerlo hecho con Honda, donde podría formar un 'dream team' con Fabio Quartararo, hastiado de Yamaha.