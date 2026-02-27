Bagnaia se queda fuera de la Q2: desastre del compañero de Márquez en la primera carrera de 2026

El piloto italiano no ha logrado situarse entre los diez más rápidos de la Práctica del viernes en Tailandia. Pecco acabó decimoquinto, dejando unas sensaciones muy negativas en este arranque de año.

El mundial 2026 de MotoGP arranca este fin de semana en Tailandia. Ya ha tenido lugar la Práctica del viernes, que ha servido para determinar que diez pilotos avanzan a la Q2 de la clasificación del sábado y por lo tanto, cual es la otra docena que se queda fuera.

Entre los diez últimos destaca un nombre, el de Pecco Bagnaia, que acabó en el decimoquinto lugar. El compañero de Marc Márquez, que acabó segundo, y a priori uno de los candidatos a luchar por el título al contar con una de las motos más competitivas de la parrilla, si no la que más, tendrá que disputar la Q1 y optará al undécimo puesto como mejor resultado.

Con la mirada perdida y totalmente decepcionado, enfocaban las cámaras al italiano en el 'box' de Ducati, tras un resultado muy deficiente para el de Borgo Panigale. Sin duda, comienza de la peor forma posible esta temporada para un Pecco que iniciaba 2026 en búsqueda de buenas sensaciones que le hicieran recuperar su nivel y confianza mostrados años atrás.

Mientras tanto, un puesto en Ducati el próximo año, cada vez parece menos probable para Bagnaia. Pedro Acosta tendría todas las papeletas para ocupar el puesto de compañero de Marc Márquez, si el catalán decide continuar. Todo un escenario muy desfavorable para el piloto italiano, que no logra superar la mala racha que arrastra ya desde 2025.