Antelo evidencia la nueva crisis interna en Vox tras la presión sufrida para forzar su dimisión: "Una cosa es lealtad y otra sumisión"

El líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha reaccionado a la crisis interna que se ha producido después de que el Comité Ejecutivo Provincial de la región haya dimitido en bloque debido a su "profundo desacuerdo" con su gestión. Un movimiento que se ha producido con el "objetivo expreso" de provocar la salida de Antelo.

En una entrevista en Onda Cero, el líder de Vox ha asegurado que se enteró de la situación con la visita de la secretaria general adjunta del partido, quien le indicó que tenía que dimitir y le ofreció asumir una portavocía nacional en el área de Deportes.

Además, ha indicado que varios compañeros le llamaron trasladándole que estaban recibiendo "muchas presiones", algunos incluso "entre lágrimas". A su juicio, la decisión responde a una determinación de la dirección nacional del partido.

Una decisión que a él le sorprendió porque "no había hecho nada mal". "Si yo cometo un error, dimito. Cuando alguien dimite es porque ha hecho algo grave", ha recalcado, reiterando que, precisamente por esto, no comprende que le pidan que lo haga.

De esta forma, ha explicado que él hubiese entendido que le cesasen, pero no dimitir. "Me dijeron que eso no podía ser porque generaría un problema en Murcia", ha destacado.

Antelo ha asegurado que las expectativas electorales en Murcia son "las más altas" de España, por lo que le parece difícil poder explicar que pidan su dimisión salvo por un "patrón" en el partido que "se va repitiendo a lo largo del tiempo". "Cuando un dirigente adquiere notoriedad, parece que es algo malo", ha indicado.

Un hecho con el que él se muestra en desacuerdo, señalando que le parece que esto tendría que verse como algo bueno. "Desde el primer día, hasta la fecha, he apoyado a Abascal y a todo el equipo", ha defendido.

Tras la polémica generada con otros miembros del partido como Javier Ortega Smith, Antelo ha destacado tanto él como Juan García-Gallardo han sido dirigentes del partido que hicieron "una buena labor en su época" y no salieron "de la mejor manera". "La lealtad es decir la verdad, otra cosa es la sumisión. Yo no he nacido para eso", ha asegurado.

En cuanto a si permanecerá como diputado autonómico tras lo ocurrido, ha indicado que ahora es algo que tiene que valorar, reconociendo que él quiere cumplir con sus "compromisos con la sociedad". "Todas las soluciones están encima de la mesa. Mi idea es la de continuar y acabar el trabajo que he empezado", ha confesado.

Antelo ha destacado que él no comprende la nota de prensa que han hecho pública desde el partido y que está "alejada de la realidad". "Se pueden hacer ben las cosas, incluso en las salidas. Esta es una reflexión que hay que hacer en el partido", ha zanjado.

