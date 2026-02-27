Iñaki 'Uoho' tras la partida de Robe: “No esperaba que se fuera tan pronto, el cabrón”

El contexto Con motivo de la gira de Rebrote por todo el país, Iñaki 'Uoho' Antón rompe su silencio y habla por primera vez de la muerte de Robe, fallecido en diciembre, de sus problemas de salud y de lo que significa volver a subirse a un escenario.

Para una generación entera, la muerte de Robe Iniesta fue un golpe seco. Para Iñaki 'Uoho' Antón, sigue siendo algo que cuesta decir en voz alta. Amigo, cómplice y mano derecha del líder de Extremoduro durante décadas, el guitarrista admite que prefiere guardarse lo que sintió el día de su muerte.

La noticia lo alcanzó en un momento límite. Uoho iba camino al hospital para someterse a una operación de corazón cuando recibió la llamada de Fito Cabrales, amigo y excompañero en Platero y Tú. Al otro lado estaban las palabras que nadie quiere escuchar. Después vino el quirófano, la anestesia, ese paréntesis sin tiempo. Y el despertar: la tranquilidad de saber que la intervención había salido bien y, enseguida, el peso del móvil vibrando sin descanso. Mensajes acumulados. La certeza volviendo como una ola. Robe ya no estaba.

Uoho (Bilbao, 1965) ya era un guitarrista respetado cuando se cruzó definitivamente con Extremoduro. Venía de fundar 'Platero y Tú' a finales de los ochenta y de forjar un estilo propio, directo y sin adornos. Con su llegada, Extremoduro terminó de afilar un sonido reconocible desde el primer acorde: guitarras crudas pero precisas, una tensión melódica que sostuvo discos clave del rock español como 'Agila', 'Canciones prohibidas' o 'La ley innata'. Muchos le atribuyen haber dado forma definitiva a ese universo sonoro que convirtió a la banda en referencia generacional.

Ahora, con motivo del paso de su nuevo proyecto, Rebrote, por la Sala Óxido, el músico ha hablado por primera vez con cierta calma sobre la muerte de Robe, fallecido el pasado mes de diciembre.

Reconoce que la relación entre ambos nunca fue sencilla, aunque "eran hermanos". Hubo choques, diferencias creativas y una herida que no terminó de cerrarse: la decisión de Robe de emprender camino en solitario y dejar al resto de la banda antes de la gira de despedida prevista en 2021. Aquello los distanció. "A veces soñaba que estábamos juntos en un escenario", recuerda Uoho. Esa conversación pendiente ya no podrá darse. "No esperaba que se fuera tan pronto, el cabrón", dice sin impostura.

Entre medias, el guitarrista ha tenido que convivir con un covid persistente que lo dejó muchos meses inhabilitado. Fue un parón forzoso que, sin embargo, le cambió la escala de prioridades. "He estado tan jodido que ahora me conformo con poco y me encuentro fenomenal", revela.

En ese tiempo apareció Jaime Moreno, desde Cádiz. Norte y sur encontrándose. De esa conexión nació Rebrote, un proyecto que la propia banda define como "un proceso de búsqueda de la raíz que nos hidrata", una obra gestada sin prisa, a fuego lento, fiel a su filosofía y no al vértigo del presente. Más que una continuación, es una tentativa de seguir buscando luz y color por encima de los tonos grises.

Hoy Uoho mira hacia adelante. Está centrado en Rebrote y en una gira que recorre salas de todo el país. El arranque será el 6 de marzo en Madrid, en la Sala But, con aforo completo: mil personas y entradas agotadas. "Eso nos hace sentirnos queridos", dice, con la mezcla de sorpresa e ilusión de quien vuelve a comprobar que, después de todo, todavía hay alguien al otro lado esperando.

