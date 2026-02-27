Adrián, el joven ingresado en Tailandia, regresa a España tras conseguir el dinero para su repatriación médica

Los detalles El joven sigue en coma, aunque señalan que "su estado de salud es estable". Ahora, podrá continuar con su tratamiento en Madrid rodeado de sus familiares y amigos.

Adrián, un madrileño de 39 años, ha regresado a España tras sufrir un grave accidente de moto en Tailandia que lo dejó en coma. La familia logró recaudar 260.000 euros para repatriarlo en un avión medicalizado, gracias a una movilización ciudadana extraordinaria. Aunque sigue en coma, su estado es estable y continuará su tratamiento en Madrid, rodeado de su familia y un equipo médico especializado. Adrián había viajado a Phuket para trabajar como buceador, pero un accidente en febrero cambió sus planes. La familia agradece el apoyo recibido, destacando que sin la ayuda popular, la repatriación habría sido imposible.

Adrián, el madrileño de 39 años que se encontraba ingresado en una UCI en Tailandia tras sufrir un accidente de moto durante un permiso de trabajo, ya se encuentra en España.

La familia ha enviado un comunicado trasladando la feliz noticia después de haber superado el objetivo de recaudar 260.000 euros para poder repatriar al español en un avión medicalizado. "Adrián ya está en Madrid tras semanas de enrome incertidumbre, gestiones complejas y una movilización ciudadana extraordinaria", ha señalado el representante de la familia y amigo del joven, Mikel.

Ahora, continuará en dicha ciudad su tratamiento rodeado de su familia, amigos, y un equipo médico especializado. "Continúa en coma, pero su estado de salud es estable", han indicado.

Tras su regreso, han querido enviar un mensaje de gratitud a todas esas personas que apoyaron la campaña de recaudación y que, sin conocer personalmente a Adrián, "decidieron implicarse". "La respuesta fue extraordinaria y absolutamente decisiva", han destacado, dejando claro que la ayuda popular es lo que ha hecho posible activar una repatriación medicalizada de extrema complejidad.

"Sin esa movilización colectiva, traer a Adrián de vuelta habría sido inviable", han asegurado. Ahora, han destacado que comienza una etapa médica "larga y delicada" que estará centrada en su recuperación.

En coma tras sufrir un grave accidente de moto

Adrián, un apasionado del mar, se fue a Phuket, Tailandia, para trabajar como buceador en 'Vidas a bordo'. "Se marchó allí porque es uno de los mejores sitios a nivel mundial donde poder disfrutar del buceo", explicó su amigo Mikel. Sin embargo, a principios de febrero, un grave accidente en moto mientras estaba de permiso le provocó un coma por el que fue ingresado en la UCI de un hospital.

En un primer momento, cuando lo encontraron en la carretera tras tener el accidente, el joven madrileño fue trasladado a un hospital público de Phuket. Sin embargo, al ser demasiado pequeño y no contar con UCI ni medios para poder tratarle, la familia decidió trasladarlo a uno privado que sí los tenía. "Si se hubiese quedado en el público, hubiese muerto", aseguró su amigo.

Pese a que el joven tenía todos sus seguros laborales en regla, "no contaba con uno privado de viaje que cubriera una situación de esta magnitud".

En el centro privado los gastos diarios ascendían a 3.500 euros, lo que llevó a Elena, su hermana, a lanzar una campaña de recaudación de fondos para poder repatriarlo a España y hacer frente a los gastos médicos. En total, señalaba, necesitaban recaudar 260.000 euros para cubrir tanto la hospitalización como la repatriación, así como los gastos que surgirán después con su rehabilitación posterior en España.

