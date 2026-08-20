La lluvia irrumpe en Países Bajos en el estreno del motor Honda: ¿Afectará a los planes del equipo de Alonso?

El 'Gran Circo' está de vuelta en uno de los trazados más estrechos de todo el campeonato, donde los pilotos se verán de nuevo las caras para tratar de iniciar con buen pie el último tramo de temporada.

Regresa la Fórmula 1 tras el parón estival. La categoría reina vuelve a disputarse este fin de semana en el circuito de Zandvoort, durante el Gran Premio de Países Bajos, y será el último año que se corra allí, después de que la pista no haya sido renovada en el calendario. Una cita que supondrá una prueba de fuego para varias escuderías del 'paddock', donde las condiciones meteorológicas podrían complicar aún más las cosas para los pilotos.

Las previsiones climáticas dan lluvia el viernes y sábado por la mañana, por lo que podrían afectar a la 'sprint' y clasificación. El Sol volvería el domingo, por lo que la carrera larga podría realizarse en seco, aunque habrá que esperar al fin de semana para hacer una valoración más precisa. Si la combinación entre mojado y seco a lo largo de los días que dura el GP termina por darse, podría suponer un difícil equilibrio para los pilotos, como ha explicado Paul Williams.

"(Zandvoort) Su naturaleza de 'montaña rusa', especialmente por sus pronunciados cambios de elevación y curvas peraltadas, somete a los coches a una tensión considerable. Por lo tanto, (en caso de lluvia) tocar fondo es una preocupación constante para los equipos, sobre todo porque pasar por encima de los bordillos aumenta el riesgo de dañar el suelo o ciertos componentes del coche", señalaba el ingeniero de Williams, como recoge 'SoyMotor'.

Zandvoort, un gran test para muchos equipos

Aston Martin será uno de los pocos coches que no estrene cambios en el coche, aunque si lo hará en el motor. Honda ha desarrollado una nueva unidad de potencia que Fernando Alonso y Lance Stroll tendrán la oportunidad de estrenar. Se espera un salto considerable en el AMR26 respecto a lo visto en Hungría, donde ya vimos un monoplaza bastante mejorado.

Max Verstappen celebrará en casa su reciente renovación con Red Bull hasta 2030, después de todo lo que ha dado que hablar el tema. Y otro que también se estrenará con un nuevo contrato de renovación será Carlos Sainz, que continuará siendo uno de los pilotos mejor pagados de la F1 gracias a un contrato multianual con Williams.

En la cabeza de la clasificación todo sigue igual. Mercedes buscará mantener su ventaja y el liderato de Kimi Antonelli, mientras McLaren y Ferrari amenazan con un Lewis Hamilton especialmente hambriento esta temporada, después de volver a ser competitivo sobre un coche de F1.

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