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Hasta 2030

Max Verstappen zanja rumores y renueva con Red Bull dos años más

El neerlandés tenía contrato hasta 2028, pero lo amplía por dos temporadas más en un momento en el que se ha hablado mucho de su futuro.

Max Verstappen Max VerstappenReuters

Ni McLaren ni Mercedes... Max Verstappen seguirá en Red Bull. La escudería de las bebidas energéticas ha anunciado por sorpresa la renovación de su gran campeón, que seguirá pilotando su coche hasta la temporada 2030, es decir, cuatro años más.

Max tenía contrato hasta 2028, pero ambas partes han decidido prolongar su acuerdo y anunciarlo en la previa del Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana.

El futuro de Max Verstappen ha sido casi una cuestión de estado en la Fórmula 1. Porque se llegó incluso a hablar de una 'espantada' del piloto por este cambio de reglamento que en ningún momento le llegó a convencer y que tanto ha criticado.

También sonó con fuerza la opción de ir a Mercedes. Toto Wolff le quiso... y le sigue queriendo. Pero se quedó con sus dos pilotos, Kimi Antonelli y George Russell.

McLaren asonó en las últimas semanas. En el lugar de Oscar Piastri. Pero finalmente Max seguirá vinculado a Red Bull hasta la temporada 2030 en busca de hacer renacer un coche que este año está lejos de la lucha por el título mundial de la Fórmula 1.

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