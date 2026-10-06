Sánchez defiende su decisión de adelantar las elecciones ante la Ejecutiva del PSOE: "Vamos a ganar y a gobernar"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE

Los detalles Durante la Ejecutiva celebrada este lunes, Sánchez explicó que su deseo era terminar la legislatura, pero que si el Parlamento lo bloquea hay que dar la voz a la calle.

Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre debido a un bloqueo parlamentario que impide resolver los problemas de la ciudadanía. En una reunión con la Ejecutiva del PSOE, Sánchez expresó su confianza en la victoria, respaldado por el entusiasmo en Ferraz. La decisión, tomada tras el rechazo de Junts a dos decretos de vivienda, fue apoyada por dirigentes socialistas y ministros. Durante un Consejo de Ministros extraordinario, Sánchez agradeció el trabajo realizado y llamó a una gran movilización. Aunque las encuestas favorecen a PP y Vox, Sánchez busca renovar el apoyo ciudadano para implementar reformas pendientes.

"Vamos a ganar y a gobernar". Ese es el mensaje que Pedro Sánchez trasladó a la Ejecutiva del PSOE este lunes tras su anuncio de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, una decisión basada, según el jefe del Ejecutivo, en un bloqueo del Parlamento que impide que se den soluciones a los problemas de la ciudadanía.

Es por ese motivo por el que Sánchez quiso adelantar los comicios y dar la voz a la calle. En imágenes facilitadas por la propia formación, la Ejecutiva recibió a Sánchez con una ovación cerrada, dentro de un clima de euforia en Ferraz. Según fuentes del Gobierno a laSexta, no dudan de la victoria porque "es un clásico que Sánchez remonte". Eso sí, la euforia se alterna con el alivio por acabar con "el calvario político de los últimos meses".

Lo cierto es que la decisión lleva tomada desde el jueves de la semana pasada, el día en el que se conoció que Junts tumbaría los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados. Tomó la decisión, según desvelan a laSexta fuentes consultadas, con un "cabreo monumental". "Así no podemos seguir, hay que convocar elecciones", trasladó a su núcleo duro.

Después, Sánchez mantuvo conversaciones con muchos dirigentes socialistas, con ministros y con su equipo. Todos le habrían animado a que diera el paso de adelantar las generales, pero él ya lo tenía claro. Era el momento de dar el paso.

Durante el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este lunes, Sánchez agradeció a los ministros el trabajo intenso de estos años. El presidente hizo balance de lo hecho estos años y deseó una gran movilización de cara a esta campaña. "Ha sido un Consejo magnífico. Auténtica sensación de victoria", confesó un ministro a laSexta.

Elecciones el 29 de noviembre

Durante su discurso para anunciar el adelanto electoral, Sánchez lanzó un mensaje a los españoles, un pueblo al que calificó como "valiente y solidario que se crece ante los desafíos". Para Sánchez, su Gobierno necesita "renovar y ampliar el apoyo de la gente" para "acometer en profundidad las reformas pendientes".

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"Por eso vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar. Muchas gracias", finalizaba Sánchez su discurso. Esa sensación de euforia y de confianza en la victoria es la que gasolina con la que arranca Sánchez una campaña en la que tiene todo en contra. Al menos eso dicen las encuestas, que sitúan a PP y Vox con mucha ventaja para formar un nuevo Gobierno de coalición.

Según las encuestas de 40dB, Sigma Dos y SocioMétrica, PP y Vox podrían armar una mayoría y Sánchez podría resistir, pero sin tener apoyos a su izquierda que le permitan mantener el Gobierno. Sumar sufriría una gran caída que impediría a Sánchez reeditar el actual Ejecutivo, aunque las encuestas no reflejan todavía los apoyos que sumaría ese Frente Amplio que sigue en construcción y en busca de un candidato o candidata.

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