Varapalo para la familia de Ana Buza: el jurado declara no culpable al acusado de matar a su hija

Los detalles Por mayoría de siete, el jurado popular ha emitido un veredicto de no culpabilidad contra Rafael Vicario. Tras 24 horas de deliberación, se pronuncian en línea con la fiscalía que pedía la absolución. La familia de la joven recurrirá la decisión.

Sin cámaras, pero en audiencia pública y con presencia de la prensa, el jurado ha emitido el veredicto que más temía la familia de Ana Buza. Las seis mujeres y tres hombres del jurado han decidido, por mayoría de siete, que Rafael Vicario -de 32 años- no es culpable de matar a su exnovia. La joven sevillana de 19 años murió la madrugada del 7 de septiembre de 2019, en la autovía de Sevilla, a la altura de Carmona.

Hace siete años, la causa se cerró como un suicidio. Ana Buza viajaba en el asiento de atrás del coche. Según la tesis defendida en el juicio por la Guardia Civil y los forenses del IML de Sevilla que llevaron la causa desde el principio, la joven logró abrir la puerta desde el interior y saltar sobre el asfalto a 117 kilómetros por hora. El impacto al golpear contra el quitamiedos provocó su muerte, sin que en ningún momento mediase para ello Rafael Vicario; su novio entonces y ahora único acusado.

En su lectura del veredicto, el jurado ha seguido al pie la línea argumentada por la defensa. De acuerdo con la investigación policial y forense, siempre solicitó la absolución. De hecho, nunca imaginaron que la familia de Ana Buza lograse llegar tan lejos. Para ello, contrataron peritos expertos en ingeniería aeroespacial, ciencias forenses y tecnología. Los borrados detectados en el ordenador y el teléfono móvil de la joven centraron también los alegatos de la acusación. Sin embargo, el jurado no los ha tenido en cuenta para su veredicto. Tampoco han creído las pruebas presentadas por los padres de Ana Buza. "Es ciencia, no especulación", alegaron los peritos de la acusación al intentar demostrar que Rafael Vicario atropelló de forma intencionada a la joven; que esta se bajó del coche unos metros antes del lugar del impacto; que lo hizo a pie, tras una discusión, y entonces él la embistió a 117 kilómetros de velocidad golpeando su cuerpo contra el quitamiedos. Las lesiones del cadáver son coincidentes, según apuntaron en el juicio, donde incidieron en la motivación del crimen: Ana quería dejar a Rafael, al que acusan de acosador y celópata Incluso, una psicoterapeuta y una compañera de universidad de la víctima así lo avalaron.

Sus testimonios tampoco han convencido al jurado. Hoy la presidenta ha leído el veredicto con la voz nerviosa ante un Rafa Vicario que ha sollozado en la bancada. Sin una lágrima, pero visiblemente satisfecho. Como la fiscal, que en un giro inesperado al final del juicio cambió su petición inicial de homicidio imprudente por la absolución. Experta en violencia de género, cuando interrogó al acusado le preguntó por qué había dado hasta cuatro versiones distintas el día de los hechos. A ella y al jurado les valió la explicación de Rafael Vicario: "Estaba en shock". No así a la familia de Ana Buza, que ni entonces ni ahora le creen. Superado el varapalo del veredicto, anuncian que lo recurrirán.