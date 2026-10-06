La jueza Tardón solicita a Ceuta que entregue la lista de llamadas de Vivas a Moncloa "a la mayor urgencia"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, saluda este miércoles a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid, donde declara como testigo ante la jueza María Tardón

Los detalles El presidente de la ciudad autónoma aseguró que había intercambiado hasta diez llamadas con el Gobierno entre los días 27 y 30 de julio, aunque solo le respondieron en tres ocasiones, todas a través del jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha solicitado a la ciudad autónoma de Ceuta que entregue, con urgencia, la lista de llamadas del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su jefe de gabinete entre el 27 y 30 de julio, en el marco de la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Esta petición surge tras la declaración de Vivas, quien afirmó haber intentado contactar hasta diez veces con Sánchez, logrando respuesta solo en tres ocasiones. El Gobierno, sin embargo, desmintió esta versión, asegurando que hubo nueve llamadas atendidas y que Vivas solo pidió hablar una vez con Sánchez, lo cual ocurrió el 30 de julio.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga presuntos delitos en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta este verano, ha requerido a la representación procesal de la ciudad autónoma que, "a la mayor urgencia", aporte la lista de llamadas del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su jefe de gabinete entre los días 27 y 30 de julio.

La magistrada hace esta petición en una providencia, a la que ha tenido acceso laSexta, tras la declaración como testigo de Vivas la semana pasada. La magistrada ordena esta diligencia "visto el estado de las actuaciones" y tras las referencias que Vivas hizo a estas comunicaciones en su declaración testifical del pasado 30 de septiembre.

En su comparecencia, el presidente ceutí aseguró que trató de contactar hasta diez veces con Sánchez los días previos a la entrada masiva, si bien solo le respondieron en tres ocasiones, todas a través de su jefe de gabinete, y la última fue para remitirle a lo que comunicara la Delegación del Gobierno.

No fue hasta el 30 de julio, día de la entrada masiva cuando consiguió hablar con él directamente. Según su testimonio, en los dos primeros contactos, el director de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, señaló que estaban trabajando en el asunto, hablando con los ministerios competentes y que necesitaba más tiempo, y en la última ocasión, el 28 de julio, le transmitió que "el cauce de comunicación a partir de entonces tenía que ser la Delegación de Gobierno y no la Presidencia de Gobierno". Desde el Ejecutivo, según ha declaró Vivas, le dijeron que no insistiera. En esta ocasión, el presidente de la ciudad autónoma no ha dicho que le llamaron "pesado", algo que sí aseguró hace unas semanas pero que más tarde matizó.

El Gobierno desmintió poco después su versión y aseguró que, entre los días 27 y 30 de julio, Moncloa intercambió un total de nueve llamadas con el Gabinete de Vivas, todas ellas "diligentemente atendidas en el acto o minutos después". Además, aseguraron que Vivas solo pidió una vez hablar con Pedro Sánchez, y el mismo día que lo solicitó, el 30 de julio, hubo una conversación entre ambos.

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