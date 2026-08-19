El confuso discurso del jefe de Mercedes: "Estamos por detrás de nuestros rivales"

Toto Wolff ha aprovechado la vuelta a la competición para hacer notar la introducción de "actualizaciones" en los monoplazas de sus rivales, que serían superiores a Mercedes en este momento.

La Fórmula 1 retoma la acción tras el parón veraniego con la llegada del Gran Premio de Países Bajos, y en Mercedes tienen claro que no pueden relajarse pese a liderar ambos campeonatos mundiales: Pilotos y Constructores. Su jefe de equipo, Toto Wolff, ha reconocido que la escudería de Brackley llega con cierto retraso en el paquete de evoluciones respecto a sus rivales directos, Ferrari, McLaren y Red Bull principalmente, aunque confía plenamente en el rendimiento pendiente de extraer de su monoplaza.

"Nuestros rivales han reducido la brecha en prestaciones, y somos conscientes de que la segunda mitad del año nos exigirá un mayor compromiso que la primera parte de la temporada", aseguraba Wolff como recoge 'Motorsport'.

A lo que añadió una interesante reflexión en la que ponía a sus rivales por delante sobre el papel: "Los campeonatos se decidirán por la ejecución y el ritmo de desarrollo que logremos llevar al coche en las próximas 12 carreras. Aunque estamos ligeramente por detrás en actualizaciones respecto a nuestros rivales, todavía tenemos potencial técnico por desbloquear, y un plan de desarrollo claro para lograrlo".

A pesar de que el equipo lidera la tabla de constructores con 72 puntos sobre los de Maranello y el joven Kimi Antonelli mantiene una renta de 50 puntos sobre Lewis Hamilton, la ventaja se ha ido reduciendo en las últimas citas. De los últimos cinco grandes premios disputados, tres han caído del lado de sus competidores (dos triunfos para Ferrari y uno para McLaren), evidenciando una parrilla cada vez más apretada: "Hemos dejado puntos por ganar".

El GP de Países Bajos será la próxima prueba de fuego: "Aunque nos hemos quedado cerca, nunca hemos ganado en Países Bajos en la era moderna. Esta es nuestra última oportunidad para cambiar las cosas, y es un desafío que nos gustaría conseguir". Así concluía el director de Mercedes, seguro pero desconfiado con el desenlace de la temporada.

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