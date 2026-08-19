Isack Hadjar se lesiona y Red Bull prepara un plan B para el GP de Países Bajos

El piloto de Red Bull tiene molestias en la muñeca y su lugar lo podría ocupar Liam Lawson en el equipo oficial.

No estará en Zandvoort

Problemas para Red Bull en la previa del Gran Premio de Países Bajos. El equipo tendrá que improvisar nuevos planes si finalmente se confirma que Isack Hadjar no puede competir por su lesión en la muñeca.

El piloto francés, según varias fuentes del paddock, se habría lesionado entrenando en el gimnasio.

Red Bull ascendería entonces a Liam Lawson, que está en Racing Bulls. Y su puesto lo ocuparía el japonés Yuki Tsunoda, que este curso perdió su asiento titular.

El piloto japonés realiza funciones de piloto probador desde que fuera apartado el curso pasado. Compartirá box con Arvid Lindblad en Zadvoort.

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