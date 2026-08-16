En Mercedes prefieren ir de 'tapados' con Antonelli: "Es demasiado pronto..."

Toto Wolff no quiere mostrar ningún signo de relajación en Mercedes a pesar de la distancia en la tabla y aparente superioridad en pista del joven italiano ante sus rivales en F1 hasta ahora.

Kimi Antonelli está firmando una temporada de consolidación en la élite de la Fórmula 1 presentando al mundo de lo que es capaz al frente de un Mercedes. El italiano lidera por una ventaja de 50 puntos la clasificación a la vuelta del parón veraniego.

Lejos de sacar pecho de esta situación, su jefe de equipo Toto Wolff ha querido poner los pies en la tierra con la situación actual: "Es demasiado pronto. Aunque la diferencia sea de 50 puntos, aún quedan muchas carreras. Un abandono o dos pueden cambiarlo todo drásticamente, y no hemos tenido mucha fiabilidad".

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, es su seguidor más cercano. Para el piloto alemán, si no hay ninguna sorpresa negativa con el monoplaza, las cosas podrían pintar muy bien para el joven piloto de 10 años: "Con suerte, al final, eso será suficiente".

"Sigo esperando que no tengamos que aplicarlas. Y tenemos que decidir cuándo será necesario, cuándo tendremos que aplicarlas y en qué circuitos" añadía sobre las penalizaciones que la FIA impondría a Mercedes al introducir modificaciones durante el campeonato, aunque Wolff ya tendría elegido el escenario para introducirlas.

"Sobre el papel parece un buen lugar para recibir una penalización de motor. Así que hay que hablar con Marco Antonelli (padre de Kimi) sobre si queremos recibir una penalización de motor en Monza", concluía el expiloto austríaco como recoge 'AS'.

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