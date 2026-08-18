El archienemigo de Alonso y comisario más polémico vuelve a la carga: "Claro que apoyo a Hamilton"

Johnny Herbert, quien fuera comisario de la Fórmula 1, no se esconde y dice que como británico él siempre apoyaría a Lewis Hamilton.

A Johnny Herbert, quien fuera comisario de la Fórmula 1, siempre se le acusó de tomar decisiones partidistas. Y ahora ha sido él mismo el que ha reconocido que siempre apoyará más a Lewis Hamilton que a Max Verstappen por ser británico.

En 'Crash.net' ha lanzado está polémica declaración en la que ha reconocido que siempre estaría del lado del ahora piloto de Ferrari.

"Me dicen: 'Estás a favor de Lewis Hamilton'. Bueno, somos británicos y Lewis es británico. Vosotros sois neerlandeses, apoyáis a Max y nos acusáis de estar sesgados, pero queréis que nosotros apoyemos a Max. Por supuesto que vamos a apoyar a un piloto británico, pero somos objetivos", explica el 'archienemigo' de Fernando Alonso.

En México 2024 se le acusó de ir contra Max Verstappen… y así ha respondido ahora: "Los aficionados neerlandeses se molestaron por mi decisión...".

"En realidad, no eran únicamente neerlandeses. También había gente de otros países. Fueron los peores. Me acusan de estar sesgado. Y todavía lo siguen diciendo", dice.

Y aunque sostiene que él siempre fue imparcial, sí que reconoce abiertamente que apoyaría a Hamilton por ser su compatriota.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido