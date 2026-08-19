El hombre que evitó el incendio entre Aston Martin y Honda: "Siempre ha habido respeto"

Honda agradece a Mike Krack, que ha ejercido como jefe de equipo en muchas carreras, su trabajo para mantener una buena relación entre las dos marcas.

La unión entre Honda y Aston Martin empezó de manera desastrosa. Han sido último equipo en muchísimos fines de semana, incluso por detrás de un equipo Cadillac que acababa de llegar a la Fórmula 1. Todos en el equipo pedían paciencia... y hubo un hombre que evitó que todo estallara por los aires.

Es Mike Krack, quien ejerce como jefe de equipo ante la ausencia de Adrian Newey en los circuitos. Desde Honda, en palabras de Shintaro Orihara, le han agradecido su labor.

Así lo dice el japonés en palabras que publica 'Motor.es': "En los test de invierno, como saben, tuvimos un momento difícil. Pero en pista, al comienzo de la temporada, nuestra relación ya fue buena, gracias a Mike Krack".

"Nunca se quejaron de Honda. Por supuesto, somos profesionales, así que hablamos sobre cuál es el problema y cómo debemos reaccionar, pero siempre respetan a Honda, por lo que nuestra relación fue buena desde el principio de este año", dice el ingeniero japonés.

La comunicación fluyó y ahora en Países Bajos se espera un motor mejorado: "Por parte de la fábrica, la comunicación fue buena al principio de este año, y ha mejorado: trabajamos más estrechamente cuando tuvimos el problema de las vibraciones de la batería".

"Así que creo que nuestro nivel de comunicación y nuestra relación han ido mejorando a lo largo de la temporada", cierra el de Honda.

Zanvoort, este fin de semana, es una prueba de fuego. Porque tras las mejoras aerodinámicas de Newey, ahora llega el momento de evaluar la nueva unidad de potencia.

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