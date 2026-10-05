Insultar a tu jefe o a tu compañero, ¿motivo de despido? "Si hay un arrepentimiento sincero se podría perdonar"

El contexto El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado el despido de un trabajador que además de no realizar sus tareas, llegó a llamar "chihuahua" a una compañera durante una discusión.

Insultar a un jefe o compañero puede ser motivo de despido, como ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso de un trabajador que, además de no cumplir sus tareas, llamó "chihuahua" a una compañera. Aunque algunos creen que insultar no siempre justifica el despido, el tribunal lo considera grave, especialmente si hay faltas adicionales. Sin embargo, en otro caso, un trabajador que llamó "gilipollas" a su jefe no fue despedido, lo que sugiere que tales incidentes son más comunes de lo esperado. Esto invita a reflexionar sobre el trato hacia nuestros colegas en el entorno laboral.

Insultar a tu jefe o a un compañero de trabajo puede ser motivo de despido. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado el despido de un trabajador que además de no realizar sus tareas, llegó a llamar "chihuahua" a una compañera durante una discusión.

Pese a ello, algunos consideran que llamar gilipollas a tu jefe o insultar a un compañero de trabajo no podría ser motivo de despido: "Podría hablarse, no se si tanto como despido". "Si hay un arrepentimiento sincero se podría perdonar", dice otra persona. Para el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sí lo es, aunque en este caso había más faltas graves como la de no realizar todas las tareas que se le encomendaban.

Ahora bien, solo por un insulto aislado también tenemos otro caso de hace dos años, esta vez un trabajador llamó gilipollas a su jefe. En ese caso no lo vieron como un motivo para echarle y lo cierto es que es puede que sea algo más común de lo que pensamos en nuestros puestos laborales.

Algo que debería preocuparnos, y replantearnos cómo en nuestro día a día tratamos a la gente que nos rodea.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido