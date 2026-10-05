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¿Falta grave?

Insultar a tu jefe o a tu compañero, ¿motivo de despido? "Si hay un arrepentimiento sincero se podría perdonar"

El contexto El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado el despido de un trabajador que además de no realizar sus tareas, llegó a llamar "chihuahua" a una compañera durante una discusión.

Insultar a tu jefe o a tu compañero, ¿motivo de despido? "Si hay un arrepentimiento sincero se podría perdonar"
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Insultar a tu jefe o a un compañero de trabajo puede ser motivo de despido. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado el despido de un trabajador que además de no realizar sus tareas, llegó a llamar "chihuahua" a una compañera durante una discusión.

Pese a ello, algunos consideran que llamar gilipollas a tu jefe o insultar a un compañero de trabajo no podría ser motivo de despido: "Podría hablarse, no se si tanto como despido". "Si hay un arrepentimiento sincero se podría perdonar", dice otra persona. Para el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sí lo es, aunque en este caso había más faltas graves como la de no realizar todas las tareas que se le encomendaban.

Ahora bien, solo por un insulto aislado también tenemos otro caso de hace dos años, esta vez un trabajador llamó gilipollas a su jefe. En ese caso no lo vieron como un motivo para echarle y lo cierto es que es puede que sea algo más común de lo que pensamos en nuestros puestos laborales.

Algo que debería preocuparnos, y replantearnos cómo en nuestro día a día tratamos a la gente que nos rodea.

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