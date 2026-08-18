Honda, bajo la lupa de Fernando Alonso: ven el nuevo motor como un "hito importante"

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, considera que el GP de Países Bajos de F1 será un "reto" que afrontan con "ilusión".

Para nadie es un secreto que la continuidad o la retirada de Fernando Alonso dependerá en gran parte del nuevo motor que presente Honda este fin de semana en Zandvoort.

Tras el nuevo chasis que llevó Aston Martin a Hungría hace casi un mes, el GP de Países Bajos será una prueba de fuego para Honda.

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de los nipones, confía en que la nueva unidad de potencia les ayude a mejorar en fiabilidad, eliminar vibraciones y ganar potencia.

"El Gran Premio de los Países Bajos es un hito importante para Honda, ya que es aquí donde presentamos nuestra nueva unidad de potencia. Este es el resultado de un intenso periodo de duro trabajo en HRC Sakura, junto con HRC UK y el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1", ha señalado en declaraciones que publica Honda.

Eso sí, contarán con el hándicap del formato: "Zandvoort es un fin de semana de formato sprint, lo que significa que solo disponemos de una sesión de entrenamientos libres. Esto supondrá un reto adicional a la hora de completar la evaluación de nuestro nuevo paquete en ese tiempo de pista limitado, pero es una prueba que afrontamos con ilusión".

"En Hungría, dimos un paso adelante con el nuevo chasis. Ahora que se ha introducido la unidad de potencia de nueva especificación, esperamos seguir avanzando sobre esa base junto con el equipo durante el resto de la temporada", ha zanjado.