Los detalles Tras más de una semana de protestas hay casi 200 heridos, 5.000 arrestados y 500 institutos cerrados.

Las protestas estudiantiles en Francia han escalado en violencia, con más de 5.000 arrestos y 200 heridos, afectando a 500 institutos cerrados. Los estudiantes denuncian el deterioro de las condiciones en los centros educativos, como la falta de profesores sustitutos y el mal mantenimiento de las instalaciones. Estas manifestaciones, que comenzaron pacíficamente, han derivado en enfrentamientos con la policía y vandalismo. El Gobierno francés culpa al líder de la izquierda radical, Jean-Luc Melenchon, de incitar la violencia. Maud Bregeon, portavoz del Gobierno, calificó la situación de "absolutamente inaceptable". Según el servicio de Inteligencia, el partido La Francia Insumisa podría estar detrás de estas revueltas.

Las protestas estudiantiles en Francia no solo continúan, sino que los enfrentamientos en las calles y la tensión trasciende a lo político. El Gobierno sostiene que detrás de los altercados que ya suman más de 5.000 arrestados está el líder de la izquierda radical, Jean Luc Melenchon.

La actual oleada de protestas estudiantiles comenzó por el deterioro de las condiciones en los centros educativos, incluida la falta de sustitución de los profesores ausentes, los problemas de mantenimiento de las instalaciones y condiciones en general consideradas deficientes por los alumnos. Unas protestas que se tradujeron en bloqueos e incidentes en centenares de institutos por todo el país, crecientemente violentos.

Porque los manifestantes se enfrentan contra los agentes antidisturbios, asaltan negocios como señal de protesta y hasta intentan quemarle la cara a una mujer que les reprocha su vandalismo. No les frena ni siquiera el paso de los días. Porque lo que empezó siendo una protesta pacífica entre pancartas y cánticos en busca de mejoras en las aulas se está convirtiendo en una auténtica tragedia.

Un joven de solo 15 años ha perdido la mano al coger una granada aturdidora lanzada por los antidisturbios. Tras más de una semana de protestas hay casi 200 heridos, 5.000 arrestados y 500 institutos cerrados. Un desastre para el ejecutivo francés. "Todo esto es, por supuesto, absolutamente inaceptable", ha afirmado Maud Bregeon, portavoz del Gobierno galo.

Además, el servicio de Inteligencia galo apunta a que el partido La Francia Insumisa podría estar detrás de estas manifestaciones violentas. Culpan directamente al candidato Jean-Luc Melenchon, quien aseguran es el agitador de la revuelta

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido