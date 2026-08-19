La insólita anécdota de un veterano de F1 al conocer a Fernando Alonso: "Será campeón del mundo"

Rob Smedley, ingeniero de la Fórmula 1, ha recordado el día que quedó totalmente fascinado por el asturiano nada más conocerle.

Fernando Alonso es el piloto más veterano del 'paddock' de Fórmula 1. Llegó con Minardi en 2001, aunque algo antes, Rob Smedley, que ya era ingeniero en Fórmula 3000, cuenta una llamativa anécdota que vivió con el asturiano nada más conocerle.

"Él nunca había pilotado nada con una potencia ni remotamente parecida yhabía hecho con neumáticos nuevos. Ese piloto llevaba", aseguró Rob en 'High Performance Podcast' , aunque la situación estaba a punto de mejorar.

"Le pusieron ruedas nuevas y encontró 1,5 segundos de golpe", añadió Smedley: "Pensé: 'Joder, este chico es rápido. Es material de Fórmula 1 y posiblemente campeón del mundo'".

Así sorprendió Alonso al posteriormente ingeniero de carrera de Felipe Massa en Ferrari, que tuvo que usar su ingenio para mantener cerca a Fernando: "Si lo contaba en la fábrica, me lo iban a quitar e iba a tener que trabajar con el otro piloto. Entonces cuando me preguntaron qué tal había ido les dije: 'Está bien… Es un poco gilipollas'".

Una impresionante puesta en escena de aquel joven Alonso que ya apuntaba a convertirse en el gran piloto que ha demostrado durante décadas que es. En el otro extremo, actualmente el bicampeón mundial afronta una de sus últimas temporadas en la F1, con la mirada ya puesta en Zandvoort, una prueba de fuego para Aston Martin y Honda.

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