Carlos Sainz expone sus razones para renovar con Williams a pesar de su pésimo 2026

El piloto madrileño ha renovado con el equipo británico en un contrato multianual que le deja como uno de los mejores pagados de la parrilla.

Tras terminar 2025 subido al podio, la presente temporada de Fórmula 1 está siendo tétrica para Carlos Sainz y Williams.

El '55' copa la 15ª posición de la general con apenas seis puntos y es por ello que a muchos les ha sorprendido su renovación con los de Grove en un contrato multianual.

Es cierto que esta nueva firma le deja como uno de los pilotos mejor pagados de la parrilla de F1, pero el propio Sainz ha querido explicar sus razones para renovar con un equipo que actualmente está lejos de pelear por la zona media.

"Hay razones para hacerlo. La principal, por la gente que forma esta familia, y creo en esa fuerza para ser exitosos. Tenemos el talento, la motivación y la pasión para devolver al equipo a lo más alto. Además, hay cambios, inversiones y proyectos ocurriendo que me hacen creer que vamos en lo correcto", ha señalado en declaraciones que publica la propia escudería.

Es por ello que confía en el resurgir de Williams: "Este curso fue un bache en el camino, pero tenemos los ingredientes correctos para lograr salir más fuertes".

De hecho, Carlos afirma estar muy pendiente de la evolución: "Sigo lo que ocurre de forma interna, tanto en pista como en la fábrica y los cambios que veo son excitantes. Es cuestión de tiempo que todo funcione junto, y ver los resultados en pista".

"El objetivo es el mismo: devolver al equipo a donde pertenece. Será un camino duro, pero tenemos los ingredientes correctos para lograrlo. Si nos focalizamos en el proceso, los detalles y creemos en el instinto, estoy convencido de que llegarán los resultados. Es el desafío y estoy listo para ello", ha zanjado.