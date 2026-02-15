La surrealista razón por la cual Alcaraz ve peligrar el número uno: Sinner, ante una gran oportunidad

El murciano verá amenazado su liderato en el circuito profesional en favor de Jannik. Lo verdaderamente increíble es que la razón de esta situación era, en un principio, para castigar al italiano.

El puesto de líder de Carlos Alcaraz en el ranking ATP que le acredita como mejor tenista del mundo podría estar en riesgo en los próximos meses. Hace exactamente un año desde que Jannik Sinner fuera sancionado tras dar positivo en clostebol. Un caso de dopaje que sacudió el mundo del tenis y dejó al italiano alejado de las pistas durante tres meses.

En ese periodo de tiempo se disputaron los torneos de Doha, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid; que se presentan como grandes oportunidades para el transalpino de sumar hasta 4.500 puntos. Jannik no disputó estos torneos el año pasado y los afronta sin posibilidad de perder puntos. En cambio, la situación para Carlitos es casi opuesta, pues cuenta con 1.840 puntos que podría perder en estas citas.

Esta circunstancia favorecería un posible vuelco en la clasificación. Sinner, sin puntos que defender, afrontará este calendario solo con la posibilidad de crecer en la clasificación y recortar la distancia de 2.850 puntos que el español tiene de ventaja sobre él.

Un escenario que puede llevar a Carlos al límite si desea conservar el primer puesto. Jannik, con hambre de títulos, continúa en la búsqueda de su primer triunfo en un torneo en 2026. El lunes iniciará su andadura en Doha y en caso de llegar a la final, podría darse su primer duelo oficial con Alcaraz esta temporada.