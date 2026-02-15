Se cierra el grifo: las borrascas dan un respiro y suben las temperaturas de forma generalizada

Los detalles Las precipitaciones marcarán la jornada del lunes en el norte peninsular, especialmente en Galicia y en el Cantábrico oriental donde estarán en aviso amarillo.

Tras semanas de intensas borrascas, España experimenta un cambio en el clima con cielos despejados en gran parte del país. El domingo, las lluvias se limitaron al norte, mientras que el resto disfrutó de tiempo soleado. Sin embargo, el viento persiste en la costa mediterránea. Para el lunes, se prevén lluvias en el norte, especialmente intensas en el Cantábrico oriental, con posibilidad de nieve en el Pirineo. El sur tendrá cielos despejados, pero con calima en Canarias. Avisos por precipitaciones en Galicia y el Cantábrico, y por fuerte oleaje y viento en el Mediterráneo. Las temperaturas subirán en toda España, alcanzando hasta 24 grados en el sureste.

Tras estar sumidos durante semanas un tren de borrascas, este lunes se cierra el grifo en España. Al menos en el corto plazo no se esperan más y dan un respiro a la población.

Ya durante la tarde de este domingo las precipitaciones se limitan al norte peninsular mientras que en el resto del país se adueña de la situación el cielo despejado. Eso sí, en la costa mediterránea el viento todavía seguirá estando presente.

En la previsión meteorológica para el lunes, se repite prácticamente lo vivido este domingo con lluvias en toda la zona norte desde Galicia hasta el Pirineo, donde incluso se puede esperar algo de nieve en cotas altas. Ahora bien, las precipitaciones más intensas se esperan por la tarde en el área del Cantábrico oriental.

Conforme se baja más al sur, los cielos estarán más despejados, aunque con algo de calima que será más importante en las Islas Canarias, donde estarán en aviso por ello.

El resto de avisos para la jornada del lunes se concentran en el norte por las precipitaciones (Galicia y el Cantábrico oriental, lugares en los que se esperan 60 litros por metro cuadrado en 12 horas) y en el Mediterráneo, donde desde Cataluña hasta Alicante se registran avisos amarillos por fuerte oleaje y por unas rachas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en Castellón y Tarragona.

Respecto a las temperaturas, suben de forma generalizada en toda España. En el centro peninsular los termómetros pueden ascender hasta alrededor de cinco grados, situando las máximas en el norte entorno a los 15 grados, mientras que en puntos como Valencia o Murcia se llegarán a los 24 grados.

