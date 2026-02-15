Linchamiento en Israel: ultraortodoxos persiguen a dos mujeres militares en Tel Aviv

El contexto La comunidad ultraortodoxa está en pie de guerra contra el Gobierno por su intención de impulsar una ley que permita su reclutamiento para realizar el servicio militar obligatorio de dos años del que hasta ahora estaban exentos por motivos religiosos.

Dos militares israelíes fueron perseguidas por una multitud ultraortodoxa en Bnei Brak, Tel Aviv, siendo rescatadas por la policía. El incidente, relacionado con la resistencia a una ley de reclutamiento militar, resultó en la detención de 22 personas. Los manifestantes, en protesta por el reclutamiento de ultraortodoxos y mujeres, incendiaron una moto y volcaron un coche policial. Líderes políticos, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, condenaron el ataque, calificándolo de inaceptable. Las Fuerzas Armadas y otros ministros también expresaron su repudio, mientras que la oposición criticó la falta de acción de los diputados ultraortodoxos.

Dos mujeres militares israelíes han sido perseguidas este domingo por una multitud de ultraortodoxos en la localidad de Bnei Brak, a las afueras de Tel Aviv, y han tenido que ser evacuadas por policías en un incidente que ha sido condenado ampliamente por la clase política israelí y que ha llevado a la detención de más de una veintena de personas.

Las dos militares pertenecían al Cuerpo de Educación y Juventud y se habían desplazado a esta localidad de mayoría ultraortodoxa para una visita cuando ocurrió el incidente, en el que varias decenas de hombres comenzaron a correr hacia ellas visiblemente iracundos, según un vídeo difundido en redes sociales.

En el mismo, se aprecia como la multitud corre a por ellas mientras las insultan y tienen que ser salvadas por dos agentes que usan sus cuerpos como escudos para protegerlas.

Durante los disturbios, los manifestantes calcinaron una moto, volcaron un coche policial, lanzaron petardos e hirieron a varios agentes en el marco de las protestas de ultraortodoxos contra el Gobierno por su intención de impulsar una ley que permita su reclutamiento para realizar el servicio militar obligatorio de dos años del que hasta ahora estaban exentos por motivos religiosos. Y, en especial, critican el reclutamiento de mujeres debido a las tradiciones misóginas de parte de esta comunidad.

Por su parte, el comandante de la Policía para el distrito de Jerusalén, Haim Sargaroff, ha concretado que 22 personas han sido ya arrestadas por atacar a los agentes, lanzar piedras y quemar contenedores. Además, ha explicado que los responsables del acoso eran miembro de un grupo ultraortodoxo contrario al servicio militar llamado Facción Jerusalén.

"No voy a dar más datos por el momento sobre lo que vinieron a hacer (las militares). No se coordinaron con nosotros. En el momento en que tenemos noticia de que una fuerza militar entra (en un barrio haredí) nos preparamos para enviar refuerzos, pero si entran sin coordinarse con nosotros, cuando empiezan una operación, solo podemos reaccionar", ha argumentado.

Sargaroff ha relatado que las dos militares pudieron refugiarse gracias a la ayuda de un ciudadano respetuoso con la ley que las llevó a un "lugar seguro" mientras llegaba la Policía. Sin embargo, el contingente policial era exiguo, por lo que dejaron sus vehículos sin vigilancia y fue entonces cuando la turba aprovechó para quemar una motocicleta y volcar un coche patrulla.

Condena política

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha expresado su "contundente condena" a lo ocurrido. "Es una minoría extremista que no representa a la comunidad haredí" o ultraortodoxa en su totalidad, ha argumentado en declaraciones recogidas por la prensa israelí.

Netanyahu ha afirmado que se trata de "una cuestión grave" e "inaceptable": "No vamos a permitir la anarquía. No vamos a tolerar ninguna agresión contra personal de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ni contra las fuerzas de seguridad que trabajan con dedicación y determinación".

También las Fuerzas Armadas israelíes han condenado "contundentemente" el ataque y han recordado que las dos mujeres estaban "realizando una misión militar". "Una agresión de civiles contra soldados de las FDI es una línea roja y los responsables deben ser tratados con dureza", ha apuntado el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Eyal Zamir.

En la misma línea se han pronunciado el ministro de Defensa, Israel Katz, o el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien ha subrayado que los responsables del "criminal e imperdonable" ataque "pagarán un alto precio". Sin embargo, no representan a la "vasta mayoría de los haredíes". Ben Gvir ha indicado que hay un policía herido, pero no se han realizado detenciones.

La oposición también ha condenado esta acción y han instado a los diputados ultraortodoxos ha hacer lo propio. "¿De quién se preocupa más Netanyahu, de nuestros soldados o de sus socios de coalición?", ha planteado el líder de la oposición, Yair Lapid.

