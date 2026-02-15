La tremenda autoexigencia de Alcaraz tras el Open de Australia: "Muchos me están estudiando..."

El murciano, en la previa de su debut en Doha, señala que no puede relajarse a la hora de seguir peleando por títulos y, más importante según él, continuar en un proceso de mejora constante.

Carlos Alcaraz está a punto de volver a disputar un partido oficial después de hacer historia en el Open de Australia. El murciano se convirtió en el jugador más joven en conquistar los cuatro 'Grand Slams'. Tras varias semanas de descanso, el número uno del mundo vuelve al trabajo.

Lo hace en el ATP 500 de Doha ante Arthur Rinderknech, un oponente complicado en pista rápida: "Es un rival muy duro. He jugado varias veces contra él y siempre es difícil enfrentarse a él. Tengo muchas ganas de disputar mi primer partido aquí este".

Sin embargo, más allá de la dificultad que le pueda poner el francés a Alcaraz, el murciano sigue autoexigiéndose muchísimo. Algo sorprendente después de haber firmado un comienzo de año tan increíble: "Mi equipo y yo nos marcamos algunos objetivos para este torneo. No estamos hablando de resultados en absoluto. Se trata más de seguir en el proceso de ser mejores".

"Obviamente puedo ver que he tenido mucho éxito hasta ahora, ganando los torneos más grandes del mundo. Pero yo sigo viéndome con debilidades. Muchos jugadores están intentando alcanzarme: estudian mi juego, cómo juego, intentan ganarme… Tengo que estar preparado para eso", asegura Carlitos en declaraciones para los medios presentes en Doha.

En principio, Alcaraz parte por el lado 'favorable' del cuadro. El enfrentamiento con Sinner solo se produciría hasta una hipotética final pero, hasta llegar a ese punto, rivales del calibre de Daniil Medvedev o Andrey Rublev podrían aparecer en el camino del número uno del mundo.