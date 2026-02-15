La UE deshecha la idea de una "desaparición civilizacional" ante un Rubio que matiza: "Queremos que Europa sea un socio"

Los detalles La jefa diplomática de la UE hace hincapié en que los socios "quieren que esta unión asuma un papel más fuerte en el mundo" ante el criticado discurso de este sábado del secretario de Estado estadounidense.

La Conferencia de Seguridad de Múnich ha evidenciado tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Las críticas de Donald Trump al Ejecutivo comunitario y las declaraciones del Secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que EE.UU. está dispuesto a liderar la restauración del orden mundial, pero exige reciprocidad de Europa, han generado fricciones. Kaja Kallas, Alta Representante de la UE, abogó por un futuro europeo independiente, destacando la expansión de relaciones y rechazando las ideas estadounidenses. Kallas enfatizó la estabilidad y el crecimiento a través de acuerdos comerciales y asociaciones en seguridad. Rubio, ante el descontento, aclaró que EE.UU. busca un aliado fuerte, no un vasallo.

Ha terminado la Conferencia de Seguridad de Múnich, esa en la que se ha podido comprobar que la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea está lejos de pasar por su mejor momento con un Donald Trump que no deja de criticar al Ejecutivo comunitario.

Tampoco ayudaron las declaraciones durante el encuentro del Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien en ausencia de Donald Trump asumió la representación estadounidense y aseguró que están "dispuestos a liderar la restauración del orden mundial", pero al mismo tiempo reclama "reciprocidad de sus amigos y aliados de Europa".

Un discurso que ha encontrado la respuesta de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, quien ha abierto el último día de intervenciones en Múnich con la presentación de las líneas maestras de un futuro europeo independiente y centrado en la expansión de relaciones desechando las ideas presentadas por el estadounidense.

"Frente a quienes dicen que existe una Europa decadente y 'woke', nuestra civilización no se está enfrentando a ningún tipo de eliminación. Aquellos que ya son miembros quieren que esta unión asuma un papel más fuerte en el mundo, que defienda nuestros valores, que cuide de nuestra gente y que impulse a la humanidad hacia adelante. Pero, por encima de todo sabemos lo que somos y sabemos lo que defendemos", ha afirmado.

Además, Kallas ha verbalizado su descontento con el "apaleamiento europeo que parece estar de moda", también cargando contra las palabras de Rubio: "A mí me pareció un discurso dirigido en parte al pueblo americano".

La jefa diplomática europea ha explicado que el futuro de Europa pasa por la "estabilidad, el crecimiento y prosperidad para su gente" y "la mejor manera de lograrlo es ir juntos" a través de una expansión de "la red de libre comercio más grande del mundo" que "ha construido la Unión Europea".

"Cerca de 80 países están ahora cubiertos por acuerdos comerciales de la UE. Y además del comercio, estamos creando asociaciones en materia de seguridad y defensa. Diez hasta el momento, incluidas India y Australia sólo este año. Los países quieren diversificar sus asociaciones", ha indicado.

Por último, Kallas ha utilizado la ficción para explicar los siguientes pasos que debe dar Europa: "Hay que inspirarse en el universo de superhéroes de Marvel: Europeos, reuníos. Los héroes se hacen por los caminos que eligen, no por los poderes que reciben y el camino de Europa está claro: defender Europa, proteger nuestra vecindad y construir asociaciones en todo el mundo".

Rubio matiza su discurso

Visto el descontento europeo generalizado por su discurso, Marco Rubio ha matizado su intervención asegurando que Estados Unidos no pretende que Europa se convierta en su "vasallo", sino que busca un aliado "fuerte".

Ya desde Eslovaquia, el miembro de la Administración Trump ha señalado que "nunca ha querido que Europa dependa" de Estados Unidos: "No estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo. Queremos que sea un socio. Queremos cooperar con nuestros aliados y nuestro mensaje definitivo es que, cuanto más fuerte es uno, tanto de manera individual como colectiva, más fuerte es la OTAN. Es de sentido común".

