La llamativa respuesta de Alonso cuando le preguntan por las vibraciones del Aston Martin

El asturiano continúa sin obtener los resultados que esperaba este 2026, las vibraciones siguen afectando notablemente al AMR26 y frustrando al bicampeón mundial. Aún así, la situación mejoró en Suzuka.

Japón acogía el tercer gran premio del año en la Fórmula 1. La prueba se preveía importante desde un principio para Fernando Alonso y Aston Martin, por el hecho de correr en 'casa', después de que la unidad de potencia de ambos AMR26 fuera desarrollada por Honda. Sin embargo, las cosas no salieron del todo bien para los de Silverstone.

Lance Stroll tuvo que retirarse del circuito tras 31 vueltas, mientras que el asturiano, a pesar de completar la carrera, finalizó decimoctavo. "Está claro que no lo habrá pasado bien", aseguraba Pedro de la Rosa tras la prueba en Suzuka.

"Hemos conseguido acabar que era el objetivo", declaraba el expiloto en 'Dazn', un premio de consolación seguramente insuficiente para Fernando pero necesario para continuar con la recolección de datos en el 'box'.

El problema de las vibraciones sí fue a menos, según Fernando: "Hay que dejar trabajar al equipo. Las vibraciones seguían ahí, un poco menos que otras carreras, pero soportables".

Aún así, en Suzuka se volvió a ver a Alonso soltando las manos del volante para no sufrir las molestias de las vibraciones. Se trata de un problema aún presente para los de Silverstone, donde ya trabajan desde hace semanas para que el 'chásis' de Adrian Newey sea capaz de superar este obstáculo.

Una situación incómoda para Fernando, que sigue esperando a unas mejoras en el AMR26 que parecen no llegar nunca y que aunque se esperan para el transcurso de la temporada, por el momento las señales de mejora son demasiado débiles.