"Newey seguirá... por el momento": De la Rosa confirma que Wheatley no sustituirá al jefe de Alonso

El expiloto ha negado la llegada del exjefe de Audi a Silverstone "por el momento". Aseguraba que el plan seguirá adelante con Adrian a la cabeza y pone fin a las especulaciones.

En Aston Martin continúa la incertidumbre sobre el futuro del equipo. Hasta ahora el AMR26 de Fernando Alonso no está siendo fiable, pero los problemas en Silverstone se extienden más allá del monoplaza, con dudas incluso en los puestos de dirección de la escudería.

Adrian Newey suponía la principal novedad en el equipo de Lawrence Stroll a principio de temporada. El legendario ingeniero se ha encargado de diseñar el coche del asturiano, aunque las expectativas no se han cumplido ni de lejos. El chasis del ingeniero está planteando problemas de compatibilidad con el nuevo motor Honda y las cosas no están saliendo cómo se esperaba.

Ante esta oleada de problemas la figura de Newey al frente del equipo se ha puesto en cuestión. Además, la inesperada salida de Jonathan Wheatley de Audi en los últimos días a dado lugar a todo tipo de rumores sobre una posible sustitución en Silverstone. Aunque este viernes Pedro de la Rosa ha transmitido tranquilidad en las horas previas al Gran Premio de Japón.

"Por el momento, seguimos así. Estamos contentos con lo que tenemos, y con cómo hemos organizado el equipo. Adrian es el jefe de equipo, pero es más que eso, es un socio técnico gestor. Así que eso seguirá igual" aseguraba el embajador de Aston Martin para 'Sky Sports'. Luego, comentaba la salida de Wheatley de un equipo rival.

"Jonathan se ha ido. Realmente no deberíamos comentar sobre lo que está pasando. No sabemos por qué se ha ido. No conocemos la situación, lo único que sabemos con certeza es que tenemos un jefe de equipo, Adrian Newey, y eso seguirá siendo así", remarcaba de nuevo el expiloto, brindando al ingeniero británico su total confianza.

Por último señalaba a la gestión del equipo y se cerraba en banda a comentar posibles movimientos en Silverstone: "Tenemos que creer en nuestra estructura y no cambiarla más... Por ahora no (llegará Wheatley), no deberíamos comentar rumores ni especulaciones".

Y para cerrar aclaraba la situación con el coche de Fernando y la falta de resultados: "No hay tiempo para la frustración ni la decepción. Tenemos que trabajar duro, más duro que nadie, pero también con una muy buena estrategia". De esta manera De la Rosa da a entender que no habrá cambios en la estructura de Aston Martin, al menos "por ahora", por lo que el asturiano tendrá que seguir compitiendo con el coche actual a la espera de unas mejoras que se esperan durante la temporada, pero que están tardando en llegar.