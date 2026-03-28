Alonso anuncia cuando llegará el gran salto de Aston Martin: "Hasta después de..."

El piloto asturiano de Aston Martin y bicampeón del mundo está convencido de que la escudería será capaz de darle la vuelta a la situación. Mientras tanto, último y penúltimo en Japón.

Fernando Alonso no pierde la esperanza. Pese al pésimo comienzo de temporada de Aston Martin, el bicampeón del mundo se mantiene positivo y confía en que el equipo pueda dar un salto de calidad de cara a la segunda mitad de la temporada.

Así lo ha afirmado el asturiano durante el corralito posterior a la clasificación del Gran Premio de Japón, una 'qualy' que no ha distado mucho de lo que ya habíamos visto en las dos anteriores durante esta temporada 2026.

Sin embargo, sí es cierto que Suzuka ha resultado ser todavía peor para Aston. Último y penúltimo, por detrás de los Cadillac en casa de Honda. Un auténtico desastre difícilmente empeorable. Alonso partirá desde el 21º puesto, aunque prefiere ser positivo de cara al verano

"Igual, han sido complicadas las dos primeras carreras, ha sido complicada ésta y serán complicadas las próximas 10. Ya lo adelanto. No vamos a ver ningún cambio. Estamos trabajando fuerte para mejorar la situación pero en la Fórmula 1 los milagros no existen. Intentemos trabajar, la primera parte del año va a ser muy dura y la segunda esperemos que vaya mejor", señaló.

"El equipo no está sentado mirando a los árboles, pero en F1 las cosas no pasan del día a la noche, necesitas meses de trabajo, proyectos configurados, apuntados en un dirección a la que habías empezado… esto llevará meses, creo que hasta verano o después de verano veremos una situación parecida cada fin de semana", concluyó.